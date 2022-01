Plan za centar Banjaluke: Novo naselje ''Palata'' i tunel ispod Trga Krajine (FOTO)

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković detaljno je za Mondo opisao kako bi trebalo da izgleda budući uži centar grada, gdje će biti “nova Gospodska”, kakvi su planovi sa Trgom Krajine i šta će biti izgrađeno na lokaciji tzv. “rupe”.

Izvor: Vedran Ševčuk /MONDO

Ranije je najavljeno da će u narednih nekoliko dana javnosti vizuelno biti prikazano idejno rješenje tzv. “rupe” u centru Grada (između ulica bana Lazarevića, Srpske i Vase Pelagića) u obliku, kako Stanivuković kaže, video prezentacije koja se sastoji od fotografija plana koje je imala prethodna gradska administracija, do sadašnjeg "konačnog izgleda". U međuvremenu, dok se čeka rješenje, u ''rupi'' se uveliko gradi, a jedna zgrada već ima sedam spratova.

“Nakon 365 dana mi imamo idejno rješenje na osnovu kojeg će se dalje raditi. Lično sam ponosan na idejno rješenje, estetski i vizuelno. Ono što se do sada radilo je samo središnja lamela od šest-sedam spratova. Znači, (ona) nije glavna i nije nosilac fasade. Nije ona prednja čeona koja se vidi", pojašnjava Stanivuković.

"Igrali smo se sa novim oblicima, dimenzijama i visinama, da bi tu imali jedan dinamičan oblik i da bi to bila nova fasada koja 'dolikuje 21. na 22. vijek' i na to smo ponosni. Prikazaćemo javnosti 'kretanje' fasada, od one koje sam naslijedio, koja je bila jedna arhitektonska katastrofa u ovom gradu, do koraka koje smo napravili, pa do ovog sadašnjeg rješenja", dodaje.

Kaže da će buduće naselje nositi naziv "Palata" i zajedno sa drugim novitetima odrediće budući identitet grada.

"Neko misli da je to jednostavan posao. Vi imate investitora koji prirodno želi da manje uloži, a više dobije, s druge strane je Grad kojem je u interesu dobije nešto što se na tom mjestu dobija samo jednom i nikada više", objavšnjava Stanivuković.

Jedna od zgrada u izgradnji u Srpskoj ulici

Izvor: Vedran Ševčuk /MONDO

Napominje da se Grad mora kretati u okvirima postojećeg i budućeg Regulacionog plana.

"Prema tome, imali smo zacrtane kvote u kojima smo se mogli kretati i maksimalno, u svim tim kapacitetima, došli smo do onog što je bilo moguće. Po prvi put smo sada rekli da je takav izgled u redu i kada vidite izraz lica arhitekata koji su to radili i investitora, onda kažete da su odahnuli dušom jer smo ih 365 prethodnih dana vraćali, jer nije bilo dovoljno dobro", tvrdi Stanivuković.

Trg Krajine i nova Gospodska ulica

Gradonačelnik kaže da je poznati arhitekta Hani Rašid angažovan da dizajnira izgled hotela "Palas" počeo da osmišljava i budući izgled Trga Krajine koji bi trebalo da bude dosta drugačiji.

"Trg Krajine hoćemo da spojimo sa parkom 'Petar Kočić' i da dole bude podzemni tunel. Dobili smo već određena idejna rješenja. Trg Krajine je mnogo veći kada tu više ne bude ulice i kada sve postane šetalište i trg. Spremni smo na to".

Stanivuković se uzdra u podršku republičkih institucija.

"Vjerujem u budućnost. Svi veći projekti u velikim gradovima se rade uz podršku Vlade. Grad može dosta toga finansijski, ali bi nam značilo da imamo razumijevanje drugih institucija, jer je Banjaluka ogledalo cijele Republike, ne samo same sebe", rekao je Stanivuković.

Gajeva ulica postaje šetalište

Otkrio je da Grad radi na renoviranju Gospodske ulice u koju će biti uloženo oko million konvertibilnih maraka, kao i nastavku Gospodske u Gajevoj ulici (iza "Boske") .

"Razmišlja se o tome da Gajeva ulica koja vodi prema Tržnici postane šetalište. Znači dodatni nastavak Gospodske. Milion maraka planiramo uložiti u renoviranje Gospodske i Parkića do Narodnog pozorišta".

Stanivuković je na kraju slikovito i detaljno ''iscrtao'' zamišljenu mapu nove Banjaluke.

"Zamislite, imate novu renoviranu Gospodsku, krećete prema novoj Gospodskoj, koja će biti gotova za dvije godine. Zatim idete do Trga Krajine koji ćemo renovirati, sa novim izgledom fasade na zgradi 'Malbašića' koji zagovaramo, skrećete lijevo kraj kafića u Gajevu ulicu koja je šetalište, gdje ćemo uložiti u fasade koje će biti renovirane i osvježene. Spuštate se niz Tržnicu, gdje hoćemo da pravimo podvožnjak i idete prema Kastelu, desno je Kaldrma i to je potpuno reformisan uži centar Banjaluke. Tako da su to stvari na koje možemo biti ponosni", kaže on.

Promjena izgleda dvorišta Hrama Hrista Spasitelja

Stanivuković kaže da je crkva imala zahtjeve za povećanjem prostora oko Hrama Hrista Spasitelja. Da bi se to postiglo, manji objekti oko hrama biće prebačeni u Parkić gdje se nalazi spomenik banu Tisi Milosavljeviću.

"Ta 'rupa' će dobiti još tri manja objekta ispred (iza spomenika Bana Tise Milosavljevića), koji će se tu estetski uklapati. Jedan će biti gradska galerija, drugi će biti suvenirnica. Zahtjevi crkve su zbog potreba Hrama Hrista Spasitelja oko kojeg sada vjernici nemaju dovoljno prostora da se okupe kada dođe u posjetu neko kao patrijarh".

"Crkva je imala zahtjev i za jednim objektom da se nađe u kapacitetima dvorišta (hrama). Vjerujem da smo u postojećim kapacitetima maksimalno uložili napore i da će to biti rješenje koje će zadovoljiti građane, struku i interese investitora, ali i crkve", kaže on.