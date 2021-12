Iz "rupe" niklo šest spratova: Stanivuković tvrdi - ne odlučujem ja

Gradonačelnik Draško Stanivuković rekao je danas da još uvijek nije postignuto idejno rješenje stambeno-poslovnog kompleksa koja se gradi na lokaciji poznatoj kao „rupa“ u centru Banjaluke, odnosno između ulica Srpske, Vase Pelagića i Bana Lazarevića.

Izvor: Mondo - Željko Svitlica

Ističe da je prethodna gradska administracija izdala dozvole za izgradnju objekta i da o koeficijentu izgrađenosti ne odlučuje on.

„Imate koeficijent izgrađenosti, to nema veze sa spratnošću. Ako je koeficjent izgrađenosti toliko i toliko kvadrata, uzima se u obzir veličina parcele. Ministarstvo je propisalo da je maksimalni koeficijent izgrađenosti 4:2. Ono što hoću da kažem da o tome ne odlučujem ja. Svaki investitor uzimajući u obzir veličinu parcele, ide na maksimalni koficjent izgrađenosti koji je nekada bio četiri, sada je 4:2. To znači, da on na svojoj parceli koja je veličine xy ima maksimalan koeficijent izgrađenosti. Ako je zgrada dugačka 100 metara može biti na prvih 20 metara dva sprata, pa onda 22. I to je onda taj koeficijent. Mi nemamo usvojeno idejno rješenje. Fasada je nešto potpuno drugo, pričamo o fasadi i određenim dijelovima spoljnog izgleda. Ona je samo jedna lamela od šest lamela u jednom nizu koja ne utiče na cijeli izgled objekta. Ono što je ključno da je Regulacioni plan usvojen prije mene i da su izdate mnoge dozvole prije mene", rekao je on.

Napominje da još uvijek nije pronađeno idejno rješenje.

„Idemo u izmjenu Regulacionog plana jer nam se ne ne sviđa način na koji su predvidjeli prostor svih tih zgrada. Činjenica je da to usporava investirora, a moj zadatak je da dobijemo objekat na koji će Banjalučani biti ponosni. Formirali smo komisiju koja se sastoji od stručnih ljudi, koja će pomoći oko budućeg izgleda tog objekta i da dobijemo najbolje moguće idejno rješenje. Morate praviti kompromisno rješenje između investitora i građana. Kada vam prezentujemo konačan izgled, tada će se smatrati da je gotovo“, poručio je Stanivuković.

U oktobru, Stanivuković je rekao da na pomenutoj lokaciji kada je u pitanju spratnost, biće stepenast način gradnje i da će u jednom dijelu biti četiri sprata, a na drugom dijelu biće veća spratnost kako bi se dobila dinamičnost objekta kakav Banjaluka nije dobila u posljednjih dvadeset, trideset i više godina.

Stanislav Ćuso, direktor firme „City Mall“ potvrdio je za pojedine medije da je ova kompanija dobila sve potrebne dozvole, te da će se na pomenutoj lokaciji graditi šestospratnica sa sedmom povučenom etažom.