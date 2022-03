Stanivuković "posvetio" bilbord vlasniku "Ekvatora" (FOTO)

Dva bilborda na kojima se nalazi lik vlasnika firme "Ekvator" Đoke Davidovića, postavljena su danas u Banjaluci po nalogu gradonačelnika Draška Stanivukovića.

Izvor: MONDO

Na postavljenom bilbordu stoji natpis "Oteo od Grada 2.000.000 KM", kao podsjećanje epilog spora koji je Grad Banjaluka imao sa ovom firmom.

Stanivuković kaže da je Davidović nelegalno gradio zgrade u Banjaluci i da je bilbord opomena za njega, ali i ostale koje ubuduće pokušaju da oštete Grad.

"Koliko je taj čovjek stavio meta na čelo građanima i koliko je zgrada izgradio nedozvoljeno, bez papira? Da li je meta uzimanje dva miliona maraka od vratića, koliko je to manje puteva? To su finansijski vampiri. Svako ko pokuša isto neka očekuje ovakvu mjeru. Uzeo je naš novac spoljnim ugovorima. Neka sram bude i sudiju, ona je potpisala to sve. Đoko Ekvator je dužan Bogu, narodu i gradu i onda ona prepiše novac novoj fiktivnoj firmi. Ovo je blagi demokratski odgovor na lopovluk. Mjesec dana me duša boli za tih dva miliona", rekao je Stanivuković.

Najavio da će biti još bilborda.

"Imamo spisak od 22 osobe koje vrebaju istu priliku kao Davidović. Ako se nakače na budžet nećemo ništa imati, ništa neće ostati budućim generacijama", pesimistično je upozorio Stanivuković.

Okružni privredni sud Banjaluka presudio je u januar da Grad Banjaluka i stara "Toplana" treba da isplate firmi "Ekvator" 1,79 miliona KM za zemljište na Starčevici, na kojem je napravljena rejonska kotlovnica.

"Ekvator" je prethodno 2018. godine tužio Grad i "Toplanu" za dug od 1,5 miliona KM za pomenuto zemljište na kojem je 2014. godine izgrađena kotlovnica, a nisu bili riješeni imovinsko pravni odnosi.