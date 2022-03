Kad počinje gradnja mosta u Česmi? Grad kaže da "Putevi" odugovlače javnu nabavku

Ovog ljeta bi konačno mogla početi gradnja mosta preko Vrbasa u naselju Česma u Banjaluci. Republička i gradska vlast kažu da su sredstva obezbijeđena i ostaju još procedure i nabavke, ali stiče se utisak da posao ''tapka u mjestu'' bar dok ne počne izborna kampanja.

Izvor: GU Banjaluka

Gradonačelnik Draško Stanivuković potvrdio je za Mondo da bi izgradja mosta u Česmi mogla početi na ljeto ove godine i da Grad dijelom finansira izgradnju iz sredstava koje ima u budžetu.

"Kada pričamo o idejnom rješenju, projektnoj dokumentaciji i imovinsko-pravnom rješenju koji su okvirno oko 1,5 miliona maraka, to finansira Grad Banjaluka od svojih izvornih sredstava koja su budžetom planirana i izdvojena. U RUGIPP-u je zakazana javna rasprava, koja bi trebala biti sredinim aprila. Onda su sve stvari riješene za to da se dobije građevinska dozvola", kaže on.

Procjenjuje da bi prvi radovi na gradilištu trebali početi u avgustu ove godine.

"Po nekoj procjeni dinamike, od aprila plus još dva mjeseca, vjerovatno ljeto može biti termin kada bi prvi bageri trebalo da počnu sa radom. Vidjećemo da li je to prva polovina jula ili avgusta kada bi trebao da prođe i neki period žalbe, ali je ljeto termin", kaže gradonačelnik.

Sastanak predstavnika Gradske uprave i Puteva RS u novembru prošle godine

Izvor: A. Čavić/Grad Banjaluka

Objašnjava da ''Putevi RS'' mogu raspisati javnu nabavku prije građevinske dozvole i da je Grad obezbijedio svu potrebnu dokumentaciju.

"Oni to otežu iz njima poznatih političkih razloga. Ključno je da je Grad završio svu proceduru koja je dovoljna za javnu nabavku. U ovom trenutku, 'Putevi' na osnovu svih projekata i svega što smo uradili mogu ići u javnu nabavku. Dok traje javna nabavka, građevinska dozvola će doći za 10 do 15 dana. Njihov postulat je bio da hoće da sačekaju građevinsku dozvolu, što nije slučaj ni sa autoputevima, ni sa mostom u Docu, ali oni samo hoće tako na ovom projektu. Ubrzali smo maksimalno, nije sve do nas, ima do RUGIPP-a, katastra i mnogih ustanova s kojima morate da radite da riješite imovinsko-pravne odnose'', tvrdi Stanivuković.

Gradnja najavljena kada je obećan novac iz Srbije

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik u januaru ove godine rekao je da je Srpska izdvojila pet miliona maraka za izgradnju ovog mosta, kada je posjetio Česmu zajedno sa predsjednikom Gradskog odbora SNSD, Vladom Đajićem.

Prije toga su na sastanku u novembru prošle godine Grad i JP "Putevi RS" najavili da bi 2022. mogla početi izgradnja mosta u naselju Česma.

Od poplava 2014. godine Grad Banjaluka se ograđivao od odgovornosti za gradnju mosta u Česmi, tvrdeći da je to nadležnost Vlade, ali sve se promijenilo tokom prošle godine. Prvo je most najavio Stanivuković, naglašavajući da je obezbijedio potrebna sredstva, a onda se nakon posjete rukovodstva Republike Srbije Banjaluci u aprilu 2021. godine ''umiješala'' i republučka vlast.

Tada je na pres konferenciji sa predsjednikom Srbije, Aleksandrom Vučićem, Dodik izjavio je da će Srbija pomoći izgradnju jednog mosta u Banjaluci i da će to biti most preko rijeke Vrbas u naselju Česma.