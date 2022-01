GU Banjaluka o mostu u Česmi: Uradili smo sve što je do nas da se raspiše tender

Grad Banjaluka preduzeo je sve aktivnosti potrebne za izgradnju mosta u naselju Česma i nema prepreka da preduzeće "Putevi Republike Srpske" raspišu tender, saopšteno je danas iz Gradske uprave.

Izvor: Vedran Ševčuk, mondo.ba

U saopštenju se navodi da je, imajući u vidu da je ovaj most od velikog značaja za sve mještane, ali i za Banjaluku, Grad u decembru prošle godine pozvao predstavnike preduzeća "Putevi Republike Srpske" da potpišu memorandum o saradnji na ovom projektu kojim bi bile definisane sve obaveze.

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković poručuje da tender može biti raspisan i prije okončanja svih imovinsko-pravnih odnosa, te poziva ovo preduzeće da to uradi, da zajedno potpišu memorandum o saradnji.

"Sve je spremno da se raspiše tender. Obezbijedili smo novac, projekat, imamo saglasnost svih ljudi za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. Danas kod notara, ali i na sjednice Skupštine grada idu one kuće i imanja u Šargovcu ili Motikama, gdje je put izgrađen prije dvije godine. To su procesi koji idu paralelno", rekao je Stanivuković.

On tvrdi da je Grad sve pripremio što je u njegovoj nadležnosti, te da će uskoro biti prezentovan i projekat modernog mosta, koji je bolje rješenje u odnosu na prvobitno.

"Ovo je ključni projekat koji je Grad bio spreman da finansira u potpunosti, međutim Vlada Republike Srpske je iskazala želju da to finansira, a mi smo to prihvatili te višak sredstava, prvobitno planirana za ovaj most, ulažemo u izgradnju škole u naselju Ada", rekao je gradonačelnik Banjaluke.

U saopštenju se navodi da je Grad u proteklom periodu preduzeo sve iz svoje nadležnosti, poput obezbjeđivanja urbanističko–tehničkih uslova, idejnog rješenja, a pribavljeni su i lokacijski uslovi potrebni za gradnju mosta te je izrađen i glavni projekat.

"Grad Banjaluka je putem Pravobranilaštva Republike Srpske, sjedište zamjenika Banjaluka podnio prijedloge za eksproprijaciju nepokretnosti koje su potrebne za izgradnju mosta", navodi se u saopštenju.

Sa tim u vezi, kako se dodaje u saopštenju, Grad je obezbijedio svu potrebnu dokumentaciju i uputio je Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko–pravne poslove, a u međuvremenu je više puta upućena i urgencija za što hitnije postupanje u ovim predmetima.

"Očekujemo da se što hitnije zakažu rasprave, kako bi se u najskorijem roku donijela rješenja o eksproprijaciji i kako bi Vlada Republike Srpske donijela odluku o dozvoli za ulazak u posjed zemljišta i prije sprovođenja postupka određivanja naknade za eksproprisane nekretnine", ističe se u saopštenju.

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik, koji je danas posjetio lokaciju na kojoj je planirana gradnja mosta preko Vrbasa u banjalučkom naselju Česma rekao je da je Republika Srpska obezbijedila pet miliona KM za izgradnju ovog mosta.

Dodik je pozvao Gradsku upravu Banjaluka da riješi imovinsko-pravne odnose i izda građevinsku dozvolu kako bi što prije počeli radovi, budući da je novac srpeman.

Most preko Vrbasa u naselju Česma uništen je u poplavama 2014. godine.

Lokaciju na kojoj je planirana gradnja mosta danas je sa Dodikom posjetio i vršilac dužnosti direktora preduzeća "Putevi Republike Srpske" Davor Kostrešević.

(Srna)