Besplatni udžebnici za 45.000 đaka u Srpskoj: Evo koji učenici se mogu prijaviti

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske obezbijedilo je dodatnih 1,7 milona KM za besplatne udžbenike za osnovce, a ukupna izdvajanja u narednoj školskoj godini za 45.000 učenika iznose 6.200.000 KM.

Besplatni udžbenici biće obezbijeđeni za sve učenike prvog, drugog, trećeg i četvrtog razreda osnovnih škola, pobjednike na republičkim takmičenjima, te učenike od petog do devetog razreda koji su treće i naredno dijete u porodici sa troje i više djece, saopšteno je iz resornog ministarstva.



"Ministarstvo porodice, omladine i sporta obezbijedilo je 250.000 KM za nabavku besplatnih udžbenika za oko 1.150 učenika", navodi se u saopštenju.



Ovo ministarstvo će i za narednu školsku godinu obezbijediti besplatne udžbenike za odlične učenike iz porodica sa četvoro i više djece, i to za đake od petog do devetog razreda.