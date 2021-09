Konačno lakše đačke torbe: Udžbenici štampani na papiru manje gramaže (FOTO/VIDEO)

Đaci će ove godine u Srpskoj nositi lakše torbe, jer su udžbenici štampani na papiru manje gramaže.

Izvor: Mondo/Goran Sivački

Direktor Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva Istočno Novo Sarajevo Bojan Đenić rekao je da je Zavod nastavio sa procesom digitalizacije sadržaja udžbenika, te da je za početak ove školske godine pripremljeno 18 novih izdanja.

"Fokus smo stavili na prvu trijadu osnove škole, a digitalni sadržaj prati štampano izdanje udžbenika", naveo je Đenić.

On je istakao značaj što je prilikom inovacije udžbenika došlo do promjene, te se sada udžbenici štampaju na voluminoznom papiru, koji je za oko 25 odsto lakši od ofsetnog, koji je do sada korišten za štampanje.

Lakše torbe za đake Udžbenici štampani na lakšem papiru

"Težina udžbenika za pojedine razrede prati preporuke zdravstvenih institucija, a to je da đačka torba ne prelazi 10 odsto od ukupne mase djeteta", rekao je Đenić.

On je napomenuo da težina đačke torbe nisu samo udžbenici, te pozvao roditelje da povedu računa i o ostalom priboru, da bi što više olakšali đacima torbe.

Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Natalija Trivić izrazila je zadovoljstvo što je nova školska godina danas počela u školskim klupama, te što osnovci konačno imaju lakše đačke torbe zahvaljujući digitalizaciji i štampanju udžbenika na papiru male gramaže.

Trivićeva je istakla da je Zavod za udžbenike i nastavna sredstva uradio veliki posao u vezi sa adaptacijom udžbenika, koji su sada štampani na papiru male gramaže, što je omogućilo da bude riješen dugogodišnji problem teških đačkih torbi.

"Tome će doprinijeti i digitalizacija određenih udžbenika, tako da u prvoj trijadi osnovnih škola prelazimo potpuno na inovativni način izvođenja nastave, primjenom novih tehnologija", rekla je Trivićeva, prilikom posjete Osnovnoj školi "Vuk Karadžić" u Banjaluci.

Ona je navela da predmet Digitalni svijet, koji je uveden u drugi razred osnovne škole, neće predstavljati trošak za roditelje, jer će biti izvođen u učionici.

"Nastavnici su obučeni kako da vode nastavu i ovo je primjer na koji način uvodimo inovacije u sam proces izvođenja nastave. Smatrali smo da učenici već u drugom razredu treba da se sretnu sa osnovama novih tehnologija", rekla je Trivićeva.

Ona je učenicima drugog razreda uručila komplete besplatnih udžbenika.

Tatjana Vilendečić, direktor OŠ "Vuk Karadžić" rekla je da, za razliku od prošle, nova školska godina počinje po klasičnom izvođenju nastave, časovi traju 45 minuta, ističući da će nastavno osoblje i dalje biti odgovorno i učiniti sve da bi bile ispoštovane sve preporuke i mjere zaštite.

"Sva djeca su u istom odjeljenju zbog čega smo svi srećni. Drugi razredi će ove godine prvi put biti svi zajedno u učionici", rekla je Vilendečićeva.

Ona je istakla da ova škola ima 850 učenika, te da posljednje tri godine bilježi po jedan razred više, odnosno oko 30 učenika, u odnosu na prethodnu školski godinu.

