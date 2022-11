Broj nezaposlenih u Srpskoj smanjen za 7,3 odsto

Na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske zaključno sa 31. oktobrom prijavljeno je 66.259 nezaposlenih lica, što je za 5.218 ili 7,3 odsto manje u odnosu na 2021. godinu, kada je bilo evidentirano 71.477 lica, rekao je direktor Zavoda Miroslav Vujičić.

Izvor: Vesna Kerkez, mondo.ba

Vujičić je istakao da je od ukupnog broja evidentiranih lica 13.413 nekvalifikovanih radnika, 983 polukvalifikovanih, 21.146 kvalifikovanih radnika, 21.475 lica sa srednjom stručnom spremom, 322 visokokvalifikovana radnika, 797 lica sa višom stručnom spremom, 17 lica sa višom stručnom spremom specijalista, 7.535 lica sa visokom stručnom spremom, 480 mastera, 37 magistara, 35 lica sa visokom stručnom spremom 300 ECTS, te 19 doktora nauka.

On je naveo da je na evidenciji nezaposlenih najviše lica starosti od 55 do 60 godina - 8.935, a najmanje od 15 do 18 godina 1.419.

Vujičić je naglasio da se za 10 mjeseci na evidenciju nezaposlenih prijavilo 17.331 lice, od kojih 78 zbog stečaja, 860 zbog prestanka rada kod poslodavca, 1.034 zbog prestanka obavljanja privatne djelatnosti, a 3.290 zbog tehnološkog viška.

"Zbog prestanka rada na određeno vrijeme na evidenciju nezaposlenih prijavilo se 5.899 lica, zbog izjava radnika i poslodavca o prekidu radnog odnosa 2.459 lica, sporazumni raskid 3.453 lica, te ostali razlozi 258 lica", dodao je Vujičić.

Kada je riječ o zapošljavanju lica sa evidencije nezaposlenih Zavoda, Vujičić je naveo da je za 10 mjeseci zaposleno ukupno 25.525 lica.

On je istakao da su poslodavci iskazali najveći interes za zapošljavanje lica sa srednjom stručnom spremom 8.630, zatim kvalifikovanih radnika 7.290, te lica sa visokom stručnom spremom 6.577.

"Uglavnom su to ekonomski tehničari, fizoterapeuti, medicinske sestre, elektotehničari, vozači teretnih vozila, konobari, kuvari, automehaničari, diplomirani ekonomisti, diplomirani pravnici, profesori matematike, inženjeri informacionih tehnologija i drugi", dodao je Vujičić.

Vujičić je naglasio da su programi zapošljavanja samo jedna od mjera koje Vlada Republike Srpske primjenjuje radi smanjenja ukupne nezaposlenosti i povećanja zašpošljavanja u Srpskoj, a koja daje dobre rezultate.

On je podsjetio da je, u skladu sa Akcionim planom za 2022. godinu, Zavod u ovoj godini pripremio četiri programa zapošljavanja poslodavcima i nezaposlenim licima za šta su odobrena sredstva u iznosu od 33.917.053 KM za zapošljavanje 6.337 nezaposlenih lica.

Vujičić je rekao da je za Program sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja djece poginulih boraca, demobilisanih boraca i ratnih vojnih invalida Vojske Republike Srpske "Zajedno do posla" odobreno 15.540.000 KM za zapošljavanje 1.641 lica.

On je precizirao da je za samozapošljavanje djece poginulih i demobilisanih boraca odobreno po 10.000 KM za 1.454 lica, za zapošljavanje kod poslodavca 4.500 KM za 162 lica, a za 25 pripravnika sa visokom stručnom spremom ukupno 271.000 KM.

"Za Program zapošljavanja i samozapošljavanja ciljnih kategorija u privredi u 2022. godini odobreno je 7.650.000 KM za zapošljavanje 1.775 lica i to za 1.225 lica za zapošljavanje kod poslodavaca po 4.000 KM po jednom licu, za samozapošljavanje 550 lice planirano je 5.000 KM po jednom licu", naveo je Vujičić.

Prema njegovim riječima, za Program podrške zapošljavanju mladih sa visokom stručnom spremom u statusu pripravnika u ovoj godini izdvojeno je 7.048.800 KM za zapošljavanje 979 lica, dok je za Program podrške u privredi putem povrata uplaćenih poreza i doprinosa za novo zapošljavanje radnika izdvojeno 3.541.253 KM za 1.925 lica.

Vujičić je naglasio da je zaključno sa 31. oktobrom zaposleno 5.759 lica, za šta je utrošeno 30.354.525 KM, a realizacija programa je u toku.

(Srna)