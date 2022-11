Inspekcija: Ispiti Sebije Izetbegović rukom upisani na reciklažni papir bez memoranduma, pečata i potpisa

Ispiti Sebije Izetbegović sa postdiplomskih studija, njih deset, upisani su na reciklažni papir, rukom, bez memoranduma, pečata, potpisa, potvrdili su iz Kantonalne uprave za inspekcijske poslove.

Izvor: Youtube/screenshot/Hayat Media BiH

Inspekcija je postupala na osnovu anonimne prijave koja je u Kantonalnu Upravu za inspekcijske poslove stigla 15. novembra.

"S obzirom da su postupajuće inspektorice navode iz predmetne prijave cijenile novim činjenicama i okolnostima, u smislu člana 31. Zakona o inspekcijama, 23.11.2022. godine izvršen je inspekcijski nadzor na okolnosti tražene novim zahtjevom. Tom prilikom, između ostalog je utvrđeno i da upisni listovi o prijavi I i II semestra od februara i oktobra 1991. godine ne sadrže podatke o nazivu visokoškolske organizacije, broju upisnice, podatke o studentu, mjesto i datum popunjavanja upisnog lista kao ni svojeručni potpis studenta i podatke o semestru, što je slučaj i sa III semestrom", naveli su za N1 iz Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS.

"Inspektorima su, na okolnosti priznavanja položenih ispita na Medicinskom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu, predočena dva lista tzv. reciklažnog papira na kojima je u rukopisu napisano/nabrojano (na engleskom jeziku) 10 ispita sa ocjenama prema kopiji indeksa i 9 naziva predmeta (na maternjem jeziku) bez ocjena", navode iz Inspekcije.

Inspektori su utvrdili da se navedeni papiri ne mogu smatrati dokumentom.

"Navedena dva lista papira nemaju memoranduma institucije koja je sačinila prethodno opisani sadržaj, nema evidentiranog datuma sačinjavanja, nema pečata, nema potpisa lica koje je sačinilo sadržaj na pomenutim papirima. Inspektori su utvrdili da se navedeni “papiri” ne mogu smatrati dokumentom o priznavanju položenih ispita na drugom medicinskom fakultetu na način kako je to bilo propisano Statutom Medicinskog fakulteta u Sarajevu iz 1991.godine”, navode iz Kantonalne uprave za inspekcijske poslove", navode u odgovoru za N1.

Iz Inspekcije kažu i da u Matičnim knjigama tokom matične od 1990. godine do 1997. godine uopšte nije upisana Sebija Izetbegović te da se nalazi u matičnoj knjizi magistranata od 1964. do 1998.godine no da nije naveden datum njenog upisa.

"Neposrednim opažanjem Matičnih knjiga od strane inspektora je utvrđeno da u Matičnoj knjizi I, od rednog broja 723, koji počinje sa datumom upisa 03.01.1990.godine do rednog broja 907, odnosno do kraja Matične knjige, koji završava školske 1996/97.godine, nije upisana Izetbegović Sebija. Pod rednim brojem 836 (broj dosije-a koji je naznačen grafitnom olovkom na Listu o prijavi za Sebiju Izetbegović) upisan je Sarić Senad sa datumom upisa 04.02.1992.godine, dok u Matičnoj knjizi broj II imenovana također nije upisana", objasnili su u Upravi za insepekcijske poslove KS.

Osim toga, inspektori su pojasnili da da su Matične knjige vođene “neuredno i nepotpuno”.