Mještani da OSTANU u kućama: Danas uklanjanje AVIO-BOMBE iz Suturlije

Pripadnici Republičke uprave civilne zaštite ukloniće danas avio-bombu iz Drugog svjetskog rata, tešku 50 kilograma, iz rijeke Suturlija u Banjaluci, a za dio stanovništva naselja Šibovi izdate su preporuke za postupanje u toku ove aktivnosti

Izvor: Grad Banjaluka

Zaostalu avio-bombu, koja se nalazi na lokaciji iznad kupališta kanjona na udaljenosti oko 900 metara uzvodno uz rijeku, od ušća Suturlije u Vrbas, ukloniće pripadnici Sektora za deminiranje.

Na osnovu prijedloga Gradskog štaba za vanredne situacije, a s ciljem sprovođenja mjera bezbjednosti i zaštite stanovništva donesena je naredba da se od 9.00 do 11.00 časova obavi potpuno, pravovremeno, privremeno udaljavanje /evakuacija/ stanovništva i zabrana boravka do 11.00 časova, do davanja signala, odnosno ručne sirene za prestanak opasnosti - u poluprečniku do 300 metara od lokacije gdje je zaostala bomba, navode iz banjalučkog Odsjeka za poslove civilne zaštite i Profesionalne teritorijalno vatrogasno-spasilačke jedinice.

Udaljavanje stanovništva i sprovođenje mjera bezbjednosti na ovom prostoru sprovešće Policijska uprava Banjaluka u skladu sa svojim planom.

Stanovništvo naselja Šibovi, koje živi u zoni od 300 do 500 metara od lokacije uklanjanja avio-bombe, odnosno u ulicama Trla, 1.300 kaplara i Žarka Zgonjanina, pozvano je da sutra od 9.00 do 11.00 časova ne napušta stambene prostorije.

Stanovništvu je zabranjen boravak i kretanje na otvorenom prostoru, a savjetovano je da u stambenim i drugim objektima otvore prozore, udalje se od staklenih površina, te da sarađuju sa organima javnog reda i drugim službama zaštite i spasavanja i pridržavaju se njihovih uputstava.

O završetku akcije uklanjanja avio-bombe sugrađani će biti informisani posredstvom sredstava informisanja, organa bezbjednosti i drugih organa i službi.