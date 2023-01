Tamo gdje Vrbas liči na Boku: Vidikovac koji čeka da to stvarno postane (FOTO)

Otprilike na pola puta između Banjaluke i Jajca, na mjestu gdje se iz oba pravca završava uspon kojim se zaobilazi najveći dio vještačkog jezera Bočac, nalazi se jedan neuređen vidikovac koji čeka da dobije zasluženu pažnju.

Pored proširenja kraj magistralnog puta, sa zemljanog uzvišenja iznad strme litice pruža se širok pogled na najljepši dio bočačke klisure rijeke Vrbas.

Magistralni put M16 ovdje se širi u tri trake i brzo se vozi. Od ušća Crne rijeke uspinje se uz brdo Dabrac i kroz istoimeni zaselak koje djeluje pusto uz dvije benzinske pumpe (samo jedna radi) i obližnji motel "Lav", kod vozača kamiona i autobusa popularan kao mjesto za kraće pauze.

Ljeti ćete rijetko proći kroz Dabrac, a da ne vidite bar jedno vozilo parkirano na proširenju kod vidikovca. Putnici se ovdje zadrže par minuta, fotografišu ili snimaju Vrbas i okolinu, malo se dive pogledu i nastave dalje.

Vidikovac nema ogradu niti bilo kakav putokaz, ili znak i sam pogled dole prema rijeci je pomalo zastrašujući.

Opština Mrkonjić Grad već dugo planira da uredi ovo mjesto, a do sad je završen izvedbeni projekat i pokušava se naći način za finansiranje uređenja vidikovca.

"Opština je izdala lokacijske i građevinske uslove i bio je plan da se to finansira putem inicijative Via Dinarica, ali po njima to nije bio projekat za Via Dinarica. Urađen je i geološki nalaz zemljišta i stijena koji je utvrdio da je tlo stabilno za gradnju vidikovca", rekli su nam u Opštini Mrkonjić Grad, kojoj Dabrac pripada.

Po njihovom projektu ovdje bi trebalo da se napravi betonska platforma kao vidikovac, šetalište sa ogradom i drvena nadstrešnica. Sve to je u vrijeme izrade procijenjeno na oko 150 000 KM. Međutim, sada bi isti posao vjerovatno bio malo skuplji.

Božo Marić iz Centra za posjetioce u Pecki kod Mrkonjić Grada kaže da vidikovac na Dabracu jeste jedan od najljepših u opštini i da s dobrim razlogom privlači putnike koji prolaze tim putem.

"Nije uređen i pomalo je rizičan za zaustavljanje, posebno za vozila koja idu iz pravca Banjaluke, ali i za ljude i djecu koji uživaju u pogledu, jer nema zaštitne ograde. Svakako bi trebalo riješiti i pitanje otpada koji se skuplja na tom mjestu ali i dodati sadržaje kao što je info-tabla sa informacijama o samoj lokaciji i jezeru Bočac, foto-ram i sl. Vjerujem da će se naći sredstva i da će posjetici uskoro sigurnije i opuštenije uživati u pogledu na Vrbas i Čemernicu", rekao nam je Marić.

Malo koji fotograf iz Banjaluke nije bar jednom svratio na ovu liticu da zabilježi mjesto gdje rijeka i stijene stvaraju utisak "mini Bokokotroskog zaliva". Vladimir Tadić, čije fotografije su nedavno osvanule u časopisu "Nacionalna geografija", podržava da se na vidikovcu interveniše, ali ne mnogo.

Ovom fotografu prirode, prirodni kadar je najvažniji.

"Ne bih tu neku veliku platformu pravio, nisam za skalamerije. Treba da se reguliše saobraćaj, napravi stajalište, možda neka manja terasa, luk i slično. Meni odgovara da u prvom planu imam kamen ili neku vegetaciju što bi ograda pokvarila", kaže Tadić.

Ovaj "divlji" vidikovac i tokom zime je veoma popularan i često posjećen. Fotografije koje su načinjene sa ove tačke sigurno ste već vidjeli jer do sada ih je napravljeno na hiljade.



Ako u internet pretraživaču ukucate "Vrbas", "kanjon Vrbasa", "rijeka Vrbas" ili "jezero Bočac" ukazaće se karakterističan riječni meandar sa okomitim šumovitim obalama grebena koji se zove Kozji kamen. Kao ispupčeni dio komada velike slagalice on zauzima pogled ispred i ispod vas dok je pozadina s maglom i oblacima uronjena u snježni masiv planine Čemernice.

Na lijevu stranu, prateći tok rijeke, pogled stiže do stijena na kojoj su i dalje vidljivi ostaci stare tvrđave Bočac, ispod koje se nalazi betonska brana istoimene hidroelektrane. Još dalje prema sjeveru je oštar usjek gdje počinje kanjon koji vodi do Krupe na Vrbasu i dalje prema Banjaluci.

S desne strane, naslućuje se da Vrbas stiže iza nevidljive krivine, a nasred vode pogled se zaustavlja samo na jednoj maloj, plutajućoj ribarskoj kućici.