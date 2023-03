Novi udar na DŽEPOVE GRAĐANA: Skuplja registracija vozila u Srpskoj

Registracija vozila u Republici Srpskoj je poskupjela jer je došlo do rasta cijena osiguranja od autoodgovornosti, potvrdio je Bojan Popović, predsjednik Skupštine Udruženja osiguravajućih društava RS.

On je objasnio da je došlo do poskupljenja obaveznog osiguranja za 18 odsto, a da osiguranje u sklopu registracije motornog vozila iznosi ukupno 30 do 40 odsto.