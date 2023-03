Traže bolje uslove rada: Zdravstveni radnici u Brčkom stupili u generalni štrajk

Zdravstveni radnici i ostali zaposleni u Zdravstvenom centru u Brčkom danas su stupili u generalni štrajk, zahtijevajući bolje uslove rada.

Izvor: SRNA/Maja Kovačević

Neurolog Edin Hodžić rekao je novinarima da zbog štrajka neće biti prekinuto pružanje zdravstvenih usluga hitnim slučajevima i onkološkim pacijentima.

Hodžić je pojasnio da su se na generalni štrajk odlučili na osnovu odluke Upravnog odbora Sindikata jer njihovi zahtjevi nisu ispunjeni ni poslije deset dana jednočasovnog štrajka.

"Postoji minimum uslova koje mi tražimo do pristupanja pregovorima za kolektivni ugovor, a to je poboljšanje materijalno-tehničkih uslova za rad. Ne borimo se samo za naše plate, kao što se to predstavlja, mi se borimo i za poboljšanje uslova za pacijente", rekao je Hodžić.

Hodžić je najavio da će svi zdravstveni radnici Zdravstvenog centra Brčko u srijedu krenuti u protestnu šetnju centrom grada.

On je pojasnio da su dobili dopis da je Vlada formirala Komisiju za pregovore sa Štrajkačkim odborom i da ima informaciju da od sutra počinju razgovori.

"Nadam se da ćemo što prije doći do dogovora da prekinemo štrajk", istakao je Hodžić.

(Srna)