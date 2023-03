Dom omladine i ove godine pokrenuo akciju "Pokloni svoju matursku haljinu" (FOTO)

Dom omladine u Banjaluci drugu godinu zaredom pokrenuo je akciju "Pokloni svoju matursku haljinu".

"Da li vaša maturska haljina stoji u ormaru i ne planirate da je nosite? Organizujemo anonimnu akciju poklanjanja maturskih haljina za sve one kojima je potrebno. Haljine možete donijeti do 3. aprila 2023. godine, od 8 do 16 časova svaki radni dan u prostorije Doma omladine (Đure Daničića 1)", saopštili su iz Doma omladine, gdje možete dobiti detaljnije informacije.