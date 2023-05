Obilna kiša napravila probleme: Poplava u Priječanima - ugroženo 100 domaćinstava, 20 odsječeno (VIDEO)

U naselju Priječani preko 100 domaćinstava je ugroženo, a više od 20 ih je odsječeno od ostatka naselja zbog obilne kiše koja večeras pada u Banjaluci, potvrdio je David Ponorac, predsjednik Mjesne zajednice Priječani.

"Mještani i SMZ su već dvije godine upozoravali na održavanje i uređivanje slivnih i fekalnih kanala, ali to nije urađeno, posljedica je da sada imamo katastrofalnu situaciju, to je sada dovelo do toga da stanovništvo bude ugroženo", istakao je Ponorac.