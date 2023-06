Meteoalarm izdao žuto upozorenje zbog pljuskova i grmljavine

Meteoalarm je za danas izdao žuto upozorenje zbog najavljenih pljuskova sa grmljavinom na području Banjaluke, Foče i Trebinja, a zbog grmljavine za livanjsku, mostarsku i sarajevsku regiju.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Pljuskovi sa grmljavinom očekuju se od 12.00 časova do ponoći. Treba biti posebno pažljiv u izloženim područjima, kao što su planine, šume i otvoreni tereni, objavio je Meteoalarm.

Upozorenje na grmljavinu odnosi se na period od 12.00 do 18.00 časova, kada su moguće manje smetnje u aktivnostima na otvorenom. Poseban oprez potreban je u izloženim područjima, poput planina, šuma i otvorenih terena.

Civilna zaštita: Najviše kiše u Hercegovini i istoku RS

Republička uprava civilne zaštite Srpske izdala je upozorenje za obilne padavine za sutra i u petak, 16. juna, a najviše kiše očekuje se u Hercegovini i na istoku Republike Srpske.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, najveća količina padavina očekuje se u Hercegovini, nakon toga u Sarajevsko-romanijskoj regiji, gornjem Podrinju, široj regiji Doboja i do Semberije. Najmanje padavina očekuje se na sjeverozapadu.

Za Hercegovinu je prognozirano da će pasti od 80 do 120 litara po metru kvadratnom, lokalno i do 150, u Sarajevsko-romanijskoj regiji i Gornjem Podrinju od 50 do 90 litara, a na sjeveroistoku, odnosno na prostoru šire regije Doboja do Semberije 20 do 40 litara po metru kvadratnom.

Za razliku od obilnih padavina u prethodnom periodu, koje su bile pljuskovitog karaktera i nisu bile ravnomjerno raspoređene, u narednom periodu se očekuju obilnije i dugotrajne padavine u široj regiji od juga ka sjeveroistoku.

Iz Republičke uprave Civilne zaštite napominju da je zbog čestih i obilnih padavina u prethodnom periodu tlo prezasićeno vlagom, te će prognozirana količina padavina prouzrokovati probleme sa oborinskim vodama, izazvati pojavu i izlivanje bujičnih poplava, klizišta, probleme sa oborinskim vodama i pojavu urbanih poplava.

Očekuju se značajan porast vodostaja na rijeci Bosni i porast vodostaja pritoka rijeka u gornjem i srednjem slivu rijeke Drine.

(Srna/Mondo)