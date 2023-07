Zvanična prognoza RHMZ-a: Velike vrućine do 19. jula

Republički hidrometeorološki zavod Republike Srpske obavještava sugrađane da se u narednom periode očekuje pretežno sunčano i vrlo toplo vrijeme.

"Maksimalna temperatura od utorka do četvrtka, od 1. do 13. jula iznosiće od 32 do 38 stepeni, u višim predjelima od 26. U četvrtak popodne i uveče prolazni pljuskovi. U petak na sjeveru malo niža temperatura", navode iz Republičkog hidrometeorološkog zavod Republike Srpske.