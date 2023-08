Promijenjene zone: POSKUPIO PARKING u Banjaluci, pogledajte NOVE CIJENE

Kako bi se smanjile gužve u saobraćaju u centru grada i građani preorjentisali na korištenje alternativnih vidova prevoza, kao što su javni prevoz i bicikli – Grad Banja Luka prilagođava parking zone na pojedinim lokacijama u gradu.

Izvor: mondo.ba

Iz Odjeljenja za inspekcijske poslove i komunalnu policiju Grada Banjaluka istakli su da je ovo prilagođavanje parking zona zapravo regulativna mjera koja za krajnji cilj ima unapređenje saobraćaja, a primjena novog Pravilnika o uslovima, načinu korišćenja, organizaciji, načinu naplate i kontrole parkiranja na javnim parkiralištima će početi od 15. avgusta 2023. godine.

Prema novom Pravilniku, između ostalog, biće promijenjene zone pojedinih parkinga, a u nastavku pogledajte komletan pregled parkirališta po tarifnim zonama, radno vrijeme i cijene parkiranja:

0. (nulta) tarifna zona obuhvata:

a) zatvorena parkirališta: Palas, Zenit, Tržnica;

b) otvorena parkirališta: Ivana Franje Jukića, Ive Lole Ribara, Milana Tepića-Park „Petar Kočić“, Srpska (dio od Trga srpskih vladara do Ulice Nikole Pašića).

1.(prva) tarifna zona obuhvata:

a) zatvorena parkirališta: Kralja Petra I Karađorđevića, Kastel, Vladike Platona, Autobuska stanica 1, Autobuska stanica 2, javna garaža Vidovdanska;

b) otvorena parkirališta: u ulicama Bana T. Lazarevića, Srpska (dio od ul. Nikole Pašića do Gavre Vučkovića), Kralja Alfonsa XIII, Sime Šolaje, Ive Lole Ribara, Jevrejska, Đure Daničića, Milana Tepića, Save Mrkalja, Branka Radičevića, Grčka, Nikole Tesle, Marije Bursać, Kninska, Dositeja Obradovića, Vase Glušca, Olimpijskih pobjednika (preko puta „Delte“).

2.(druga) tarifna zona obuhvata:

a) zatvorena parkirališta: Malpreh – Vidovdanska, park „Mladen Stojanović“, Šoping, Bulevar cara Dušana, Aleja Svetog Save, Akvana, Krajina, Solunska, Svetozara Markovića, Mihajla Pupina, Ravnogorska, Dragiše Vasića, Medicinska elektronika, Gundulićeva, Masarikova, Tina Ujevića, Stevana Mokranjca, Gradski most, Trive Amelice (Malta), Olimpijskih pobjednika (teniska dvorana).

b) otvorena parkirališta: u ulicama Zdravka Čelara, Vojvode Momčila, Sime Matavulja, Branka Majstorovića, Braće Mažar i majke Marije, Meše Selimovića, Zmaj Jovina, Dragomira Drage Malića, Patrijarha Makarija Sokolovića, Vase Pelagića, Nikole Pašića, Braće i sestara Glumac, Braće Pantića, Petra Kočića, Jovana Dučića, Kralja Petra II Karađorđevića – Dr Mladena Stojanovića, Miše Stupara, Branka Ćopića, Akademika Jovana Surutke, Gavre Vučkovića, Brace Potkonjaka, Federika Garsije Lorke, Petra Preradovića, Petra Rađenovića, Tarasa Ševčenika, Veljka Mlađenovića (kod pruge), Save Kovačevića, Rade Vranješević, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića, Skendera Kulenovića, Uroša Predića, Novice Cerovića, Majke Knežopoljke.

Cijena parkiranja

Cijena parkiranja na parkiralištima u nultoj tarifnoj zoni je 3 KM za svaki započeti čas parkiranja. U prvoj tarifnoj zoni je 2 KM za svaki započeti čas parkiranja, a cjelodnevna karta za parkiranje iznosi 7 KM.

Cijena parkiranja na parkiralištima u drugoj tarifnoj zoni je 1 KM za svaki započeti čas parkiranja, a cjelodnevna karta za parkiranje iznosi 5 KM.

Cijena parkiranja autobusa na parkiralištu autobuski terminal Malta je 2 KM, ako se parkiranje vrši na osnovu bloka karata kupljenih u Odsjeku za kontrolu parkinga, a 3 KM za kartu kupljenu u naplatnoj kućici na samom parkiralištu. Karta važi za jedan ulazak autobusa na parkiralište, a plaćanja su oslobođeni autobusi na prigradskim linijama za koje prevoznik ima potpisan Ugovor sa Gradom.

Cijena parkiranja u javnoj garaži u Aleji Svetog Save blok „D“ iznosi:

– 1 KM za svaki započeti čas parkiranja,

– 5 KM dnevna karta,

– 100 KM mjesečna karta,

– 250 KM tromjesečna karta,

– 1.000 KM godišnja karta.

– Cijena parkiranja za motocikle iznosi pola cijene od gore navedenih cijena parkiranja u navedenoj javnoj garaži.

Cijena mjesečne parking karte, koja se može koristiti na svim parkiralištima, osim u nultoj tarifnoj zoni i javnoj garaži u ul. Aleja Svetog Save blok „D“ , iznosi 100 KM, a godišnje 1.000 KM.

Cijena mjesečne parking karte koja se može koristiti samo na parkiralištima u drugoj tarifnoj zoni iznosi 60 KM, a godišnja 600 KM.

Cijena povlašćene karte za stanare iznosi 100 KM godišnje u nultoj zoni, 80 KM u prvoj i 50 KM u drugoj tarifnoj zoni.

Radno vrijeme

– na svim parkiralištima svakim radnim danom od 7,00 do 21,00 časova, a subotom od 7,00 do 16,00 časova;

– na parkiralištima Tržnica, Kastel, Palas, ulice Zdravka Čelara i Đure Daničića i nedjeljom od 07,00 do 16,00 časova;

– u javnim garažama u Aleji Svetog Save blok „D“ i Vidovdanskoj je od 00,00 do 24,00 časova svakim danom, i

– na autobuskom terminalu Malta od 6,00 do 22,00 časa svakim danom.

(Mondo)