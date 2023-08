Meteorolog objavio prognozu za septebar: Opet pravo ljetnje vrijeme, a zatim slijedi PRAVA JESEN

Meteorolog Marko Čubrilo objavio je prognozu za naredi period, do polovine septembra.

Meteorolog Marko Čubrilo na svom Fejsbuku objavio je prognozu za naredni period:

"Od petka stabilnije, ali uz svježe noći i bez velike vrućine, dok ponedjeljak može donijeti novo, prolazno pogoršanje.

Zatim do oko. 9. 9., suvo i umjereno toplo, dok se poslije tog datuma očekuje novo pogrošanje. U četvrtak još umjereno do znatno oblačno uz povremenu kišu i pljuskove, pre podne uglavnom nad zapadnim i sjevernim, a poslije podne nad središnjim i jugoistočnim predjelima. Nepogode se više ne očekuju, a duvaće umjeren, sjeverozapadni vjetar. Temperatura ispod prosjeka i trebala bi se u podne kretati od +15 do +25 stepeni Celzijusa.

U petak i za dane vikenda suvo i stabilnije, dani topliji ali bez velike vrućine i uz dnevne maksimume od +26 do +31 stepen Celzijsua, dok bi noći bile relativno sveže uz minimume od +7 do +17 stepeni Celzijusa.

U ponedjeljak moguće izmještanje jezgra anticiklona zapadnije od nas što bi preko njegove istočne periferije uslovilo premjštanje hladnog fronta uz prolazno naoblačenje, lokalne pljsukove, pojačan sjeverozapadni vjetar i osvježenje. Nepogode se uglavnom ne očekuju. Dnevni maksimum u ponedjeljak u padu i trebalo bi se kretati od +17 do +25 stepeni Celzijusa.

Ovo osvježenje još nije sigurno ali za razliku od jučerašnjih postavki današnje su takve da osim operativnog i značajan dio ansamble članova ECMWF-a podržava to rešenje.

Od 06.09. do oko 09.09. bi trebalo biti suvo uz dominaciju anticiklona, Koliko će zaista otopliti zavisi od tačnog položaja anticiklona. Operativni ECMWF postavlja jezgro ovog sistema nad Skandinaviju uz održavanje visinskog ciklona na zapadu Rusije.

To bi u velikoj mjeri ograničilo porast temperature na vrijednosti koje bi se uglanvom kretale do +28 stepeni Celzijusa, dok postoje i neka rješanja koja daju jače otopljenje uz maksimume i do oko +33 stepena Celzijusa. Poslije 09.09. svakako stoji signal za postepeno zahlađenje koje bi vjerovatno prema sredini mjeseca donijelo prve znake jeseni.

Sumirano, početak septembra donosi odlike poznog ljeta ali uz moguća prolazna osvježenja, dok bi poslije 10.09. vrijeme sve više trebalo da liči na ranu jesen", najavio je Čubrilo na Fejsbuku.

