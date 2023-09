Grmuša: Grad Banjaluka šest godina nezakonito naplaćuje parking

Pravilnik koji reguliše naplatu parkinga, donesen prije šest godina je nezakonit isto kao i kažnjavanje onih koji parking ne plate, kaže odbornik PDP-a u Skupštini Grada, Milko Grmuša.

Grumuša je, u jednom ljutitom obraćanju na pres konferenciji nakon sjednice Skupštine grada u srijedu, rekao, da je po njegovom mišljenju Pravilnik o uslovima, načinu korišćenja, organizaciji, načinu naplate i kontrole parkiranja na javnim površinama na području Grada Banjaluka, a koji je donesen 2017. godine od strane tadašnjeg gradonačelnika, nezakonit.

"Prema članu 20. stav 3. Zakona o komunalnim djelatnostima cijenu komunalne usluge utvrđuje davalac komunalne usluge, a saglasnost na cijenu daje nadležni organ jedinice lokalne samouprave, a prema Zakonu o lokalnoj samoupravi taj organ je Skupština Grada Banjaluka. Skupština nije tad dala saglasnost na prijedlog cijene parkinga, već je, po mom mišljenju potpuno nezakonito, unaprijed dala ovlašćenje gradonačelniku da odredi cijenu parkinga kako god on to nađe za shodno. Skupština Grada Banjaluka, dakle, nikad nije donijela odluku kojom odobrava cijenu parkinga određenu gore navedenim Pravilnikom i zato sam uvjeren da će Ustavni sud to sve da proglasi nezakonitim i neustavnim", pojasnio je Grmuša za Mondo i najavio da će podnijeti inicijativu Ustavnom sudu da se o ovoj temi izjasni.

Po njegovom mišljenju problem predstavlja i propisivanje prekršajnih odredbi (naplata kazne) u slučaju kad korisnici parkinga ne plate cijenu parkinga. Grmuša navodi da su sudovi u BiH zauzeli stanovište, da korisnici i davalac usluge parkiranja zaključuju ugovorni odnos, te da u slučaju da korisnici ne plate cijenu parkinga davalac usluge (Grad) jedino može da ih tuži za naknadu pretrpljene štete.

"Riječ je o klasičnom obligaciono-pravnom odnosu i nepoštovanje odredbi tog ugovornog odnosa nikako ne može za korisnika usluge da rezultira prekršajem, već samo zahtjevom za naknadu štete u odgovarajućem parničnom postupku. Identična je situacija sa neplaćanjem vode ili grijanja-ako ne platite račune Vodovodu ili Eko-Toplanama, niko vas neće prekršajno teretiti već ćete ići na sud kako bi se neizmireni računi tih komunalnih usluga izmirili", dodaje odbornik.

U skladu s tim smatra da su odluke o bezbjednosti saobraćaja na putevima Grada Banjaluka, koje propisuju te prekršajne kazne, takođe potpuno nezakonite i neustavne i najavljuje da će podnijeti odgovarajuću inicijativu prema Ustavnom sudu.

Gradonačelnik i odbornici iz SNSD-a proteklih nedjelja vodili su političku bitku o tome ko ima nadležnost i na koji način da mijenja cijene parkinga.

Nakon što je Draško Stanivuković odlučio da promijeni zone i poskupi parking mjesta, predsjednik Skupštine grada Ljubo Ninković podnio je tužbu protiv njega. Gradonačelnik je nakon toga "odlučio" da parking dvije nedjelje bude besplatan i službe nisu naplaćivale kazne za one koji ne plate parking.

Trenutno, na parkinzima u Banjaluci vraćene su stare cijene, ali na pojedinim mjestima promijenjene su zone. Ako je suditi po fotografijama sa lica mjesta, ni ovaj posao nije urađen na pravi način.

