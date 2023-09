Kresojević i udruženja za zaštitu porodice pokreću peticiju za izmjenu Porodičnog zakona RS

Gradski menadžer Bojan Kresojević zajedno sa udruženjima za zaštitu porodice i roditeljima, pokreće peticiju za prikupljanje potpisa za izmjenu Porodičnog zakona RS, a koja će biti održana od 8. do 14. oktobra u Banjaluci.

Kresojević se sastao danas sa udruženjima za zaštitu porodice i roditeljima, sa kojima je razgovarao na temu izmjene Porodičnog zakona. Nakon sastanka, gradski menadžer je poručio kako je riječ o izuzetno važnoj temi, jer će već naredni mjesec biti pokrenuta peticija za prikupljanje potpisa za izmjenu Porodičnog zakona.

"Peticija će biti održana od 8. do 14. oktobra u Banjaluci, ali i u drugim većim gradovima Republike Srpske. Moram da naglasim da ovo nije politička tema, ovo je životna tema. Ovo je borba za porodicu i bolji Porodični zakon. Upravo zbog toga, zajedno sa više udruženja koja se bore za prava djece i zaštitu porodice, kao i roditeljima, organizujemo ovu peticiju kako bi brojne nepravilnosti i brojne sporne članove ovog zakona izmijenili. Na ovaj način ćemo govoriti, između ostalog, o problemu upravljanja raspolaganjem dječije štednje, jer u ovom trenuktu Porodični zakon podrazumijeva da roditelji nisu u mogućnosti da raspolažu dječijom štednjom bez isključive saglasnosti Centra za socijalni rad", rekao je Kresojević.

Dodao je kako ovdje osnovni problem predstavlja činjenica što se na taj način izuzima nadležnost od roditelja i prenosi na Centar za socijalni rad, a što dalje podazumijeva direktno slabljenje porodice kao osnovne zdrave ćelije društva.

"Nije sporno da se za porodice, za koje se ustanovi određena disfunkcionalnost, preduzmu određene mjere zaštite, ali na ovaj način mi imamo situaciju koja podrazumijeva da se u startu svaki roditelj tretira kao opasnost za svoje dijete. Došli smo u situaciju da država štiti djecu od roditelja, ali ne i od drugih opasnosti kojima je to dijete izloženo. Smatram da to nije dobar put, te je roditeljima neophodno vratiti izvorna prava, koja su zagarantovana Ustavom, a to je da podižu svoju djecu i poštuju prava. Naime, u skladu sa Zakonom o referendumu i građaskoj inciijativci neophodno je da se prijavi peticija i sprovede u roku od sedam dana i u skladu sa poslovnikom Narodne skupštine RS takva građanska inicijativa, koja ima preko 3 hiljade potpisa predstavlja mogužnost da građani budu ovlašteni predlagači za izmjenu zakona".

Istakao je kako ovo nije jedini sporan član u Porodičnom zakonu.

"Još jedan sporan član jeste privremeno oduzimanje djece roditeljima, bez odluke suda. Širina nadležnosti koja je data Centru za socijalni rad budi prostor za zloupotrebe. Želimo da se obezbijedi najbolja moguća zaštita za našu djecu", dodao je on.

Član Udruženja porodica sa četvoro i više djece, Adriana Basara poručila je kako su se predstavnici ovog Udruženja rado odazvali ovoj inicijativi, jer i sami imaju veliku odgovornost.

"Mi zastupamo oko 900 porodica u gradu Banjaluci i okolini. Ne želimo samo da ulazimo u domen ljudskih porava koja su data Evropskom konvencijom, da se to mijenja, mi želimo sva prava ali da ne ide na uštrb roditelja. Iskoristila bih ovu priliku da pozovem sve građane da prisustvuju velikoj porodičnoj šetnji, koju ćemo organizovati 8. oktobra u 5 do 12, kako bi zadržali prava porodica u Repubčlici Srpskoj", dodala je Basara.

Potpredsjednik Udruženja roditelja za prava djece Republike Srpske, Zoran Vuković dodao je kako že ovo Udruženje podržati ovu, ali i svaku drugu inicijativu koja ide u korist djece i roditelja.

"Podržali smo ovu prije svega jer želimo da pozovemo sve roditelje, udruženja i političke opcije koji smatraju da ovi zakoni, koji su tako reći doneseni preko noći, treba bolje da se urede, da se pravno drugačije naprave, da se definišu zakonski okviru, oni moraju biti u saglasnosti suda. Šetnju koja će se desiti 8. oktobra, ali i sve ostale aktivnosti koje idu u korist djeci, prodicama i roditeljima, mi ćemo podržati i aktivno učestovati u tome", kazao je on.