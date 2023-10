Očekuje se nagli porast temperature: Objavljena višednevna prognoza - u petak i do 30 stepeni

Semberiju, kao i sjeveroistok i istok Republike Srpske u petak, 20. oktobra, očekuje 30 stepeni Celzijusovih, a nagli skok temperature vazduha u Republici Srpskoj može se očekivati dan ranije, rekla je Srni meteorolog Milica Đorđević.

Nagli porast temperature očekuje se zbog juga koji će u četvrtak, 19. oktobra, početi da duva, pa će temperatura ići i do 25 stepeni.

Đorđevićeva je rekla da će u subotu biti intenzivnijih padavina, pogotovo u Hercegovini i na zapadu, a slabija kiša se očekuje na sjeveroistoku.

"Od nedjelje i tokom naredne sedmice doći će do blagog pada temperature, ali opet neće biti pretjerano hladno, nego dosta toplije od prosjeka", rekla je Đorđevićeva.

Prema prognozi Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske, sutra ujutro će biti hladnije i pretežno vedro, a oko rijeka i po kotlinama biće pojave magle.

Tokom dana očekuju se sunčani periodi i malo toplije uz postepeno naoblačenje od zapada. Po podne i uveče doći će do prolazne kiše u zapadnim i sjevernim predjelima. Jutarnja temperatura vazduha od nula do sedam, na jugu do 12, a najviša dnevna od 14 do 20, u višim predjelima od 11 stepeni Celzijusovih.

Promjenljivo, ali toplije očekuje se u četvrtak, 19. oktobra, kada kiša može da pada samo ponegdje na jugu i zapadu, dok će na sjeveru biti više sunčanih perioda. Počeće da duva i jača jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od osam do 13, u višim predjelima od pet, a najviša dnevna od 17 do 23, u višim predjelima od 13 stepeni Celzijusovih.

Veoma toplo, vjetrovito i promjenljivo oblačno biće u petak, 20. oktobra, kada je povremena kiša moguća samo na jugu i krajnjem zapadu. Duvaće jak, ponegdje i olujni jugo koji će donijeti dodatni porast temperature. Jutarnja temperatura od 13 do 18, u višim predjelima od 10 stepeni, a najviša dnevna od 22 do 30, u višim predjelima od 17 stepeni Celzijusovih.

Jača kiša počeće da pada u noći ka suboti na zapadu i jugu, a nestabilnost će se nastaviti i tokom subote na jugozapadu, jugu i jugoistoku gdje lokalno može biti i obilnijih padavina.

Na sjeveroistoku zemlje uglavnom će biti suvo sa kraćim sunčanim intervalima. Padavine će u većini krajeva prestati uveče i tokom noći.

Duvaće jak do olujni jugo koji će poslije podne postepeno slabiti, a uveče i tokom noći prestati. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 19, u višim predjelima od 10, a najviša dnevna od 21 do 27, u višim predjelima od 16 stepeni Celzijusovih.

