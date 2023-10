Očekuje sezona padavina i zahlađenje: Objavljena prognoza vremena za narednih 15 dana

Federalni hidrometeorološki zavod objavio je vremensku prognozu za narednih 15 dana te je najavio promjene vremeskih prilika u Bosni i Hercegovini.

Nakon stabilnog i sunčanog vikenda, i u većem dijelu sedmice ispred nas neće biti većih promjena vremena.

U jutarnjim časovima je moguća magla ili niska oblačnost, a tokom dana uglavnom pretežno sunčano uz promjenjivu oblačnost. Povećana vlažnost vazduha u utorak, 10. oktobra, usloviće manje nestabilnosti u atmosferi. Tokom dana mogući su kraći lokalni pljuskovi u istočnim, centralnim i zapadnim područjima zemlje.

Minimalne temperature vazduha variraće će od 11 do 16 stepeni, na jugu zemlje do 18 stepeni celzijusa. Najveće dnevne vrijednosti temperatura biće u rasponu od 20 do 26 stepeni u unutrašnjosti, na na jugu do 30 stepeni.

U periodu od 16. do 22. oktobra, izgledna je promjena vremenskih prilika. Očekuje se nestabilno vrijeme sa kišom, koja bi sredinom sedmice u sjevernim i centralnim područjima mogla da bude izraženija. Oblačno vrijeme sa kišom usloviće i pad temperature.

Jutarnje temperature kretaće se između 7 i 11 stepeni, na jugu zemlje do 13 stepeni. Maksimalne očekivane temperature variraće između 9 i 15, na jugu do 17 stepeni.

