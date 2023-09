Stiže "Miholjsko ljeto": Nakon zahlađenja očekuje se porast temperatura

Prema najavama hrvatskih i meteorologa iz BiH područje zapadnog Balkana očekuje porast temperatura od početka ove sedmice.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Prema prognozi hrvatskog meteorologa Bojana Lipovšćaka od utorka u Hrvatskoj nastupa Miholjsko ljeto te će vrijeme biti pretežno sunčano uz jutarnje magle u unutrašnjosti.

"Temperatura vazduha će od utorka biti porastu u kopnenim krajevima Hrvatske, dok će na Jadranu narednih dana biti sunčano, gdje će bura oslabiti i zaduvati vjetrovi dnevne cirkulacije", naveo je Lipovšćaka.

Prema trodnevnoj prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) u BiH topliji dani dolaze dan poslije nego u Hrvatskoj, a to je srijeda.

Dodaju da će ponedjeljak ipak biti pretežno oblačan u čitavoj BiH.

"U ponedjeljak u Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme dok na sjeveru i istoku rijetko može pasti malo kiše. Vjetar u Bosni većinom slab sjevernog smjera. U Hercegovini i jugozapadu Bosne umjereno jaka bura. Najniža jutarnja temperatura vazduha većinom između 9 i 14, na jugu zemlje do 18. Najviša dnevna temperatura vazduha uglavnom između 13 i 18, na jugu zemlje od 24 do 27 stepeni”, naveli su iz FHMZ.

U utorak, u Bosni se očekuje više oblačnosti prije podne, piše Klix.

"Umjerena oblačnost u drugom dijelu dana. U Hercegovini sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura vazduha većinom između 10 i 15, na jugu zemlje do 18. Najviša dnevna temperatura vazduha uglavnom između 18 i 24, na jugu zemlje do 29 stepeni", navodi se u saopštenju.

U srijedu se u Hercegovini očekuje pretežno sunčano vrijeme, dok se u Bosni tek sunce nazire u drugom dijelu dana.

"U Bosni dio prijepodneva po kotlinama i uz riječne tokove biće dosta magle i niske naoblake. Sunčanije u Bosni u drugom dijelu dana. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura vazduha većinom između 9 i 14, na jugu zemlje do 18. Najviša dnevna temperatura vazduha uglavnom između 19 i 25, na jugu zemlje do 28 stepeni", istaknuto je.

U četvrtak će u Hercegovini biti pretežno sunčano vrijeme, dok će sunčanije biti ponovo u drugom dijelu dana.

"U Bosni dio prijepodneva po kotlinama i uz riječne tokove biće dosta magle i niske oblačnosti. Sunčanije u Bosni u drugom dijelu dana. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura vazduha većinom između 9 i 14, na jugu zemlje do 18. Najviša dnevna temperatura vazduha uglavnom između 20 i 26, na jugu zemlje do 29 stepeni", saopštio je FHMZ.

(Klix.ba)