Novo upozorenje: Opet najavljeno olujno nevrijeme, a biće i jačih pljuskova

Federalni hidrometeorološki zavod objavio je narandžasto upozorenje za nedjelju, 5. novembar, zbog očekivanog jakog do olujnog vjetra, te lokalno jačih pljuskova.

Izvor: Shutterstock

Narandžasto upozorenje izdaje se za udare vjetraod 3.00 do 18.00 časova, te lokalnih pljuskova u Hercegovini i zapadnim područjima BiH, sredinom dana i tokom poslijepodneva.

Iz Zavoda napominju da će udari juga biti između 60 i 80, lokalno do 90 kilometra na čas, dok je očekivana količina padavina u ovim područjima od 20 do 40, lokalno do 50 litara po metru kvadratnom.

Prema preporukama Svjetske meteorološke organizacije, stanovništvo treba da preduzme mjere opreza i prati posljednju prognozu vremena, može da očekuje ometanja u dnevnim rutinama, te treba da bude spremno na prekid aktivnosti na otvorenom.

"Djelujte u skladu sa savjetima koje su dali ovlašteni organi", poručuju iz Svjetske meteorološke organizacije.

Srna/Mondo