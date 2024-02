FZO RS refundira troškove prenatalnih testova koji su urađeni u posljednjih godinu dana

Fond zdravstvenog osiguranja RS refundiraće iznos prenatalnih testova svim trudnicama koje su unazad godinu dana uradile ovaj test, a praksa će se nastaviti i u narednom periodu.

Izvor: Shutterstock

Kako je rečeno iz ove ustanove, budući da je od stupanja na snagu novog Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju prošlo više od godinu dana i da Univerzitetsko klinički centar Republike Srpske još nije završio proceduru u vezi prenatalnih testova, Fond zdravstvenog osiguranja (FZO) Republike Srpske je odlučio da u narednom periodu refundira prenatalne testove.

„Fond je, dakle, kako je i propisano Zakonom, na vrijeme donio Program neinvaniznog prenatalnog testiranja iz krvi trudnica u kojem je definisana procedura, dok je UKC RS trebao da pruža ovu uslugu. Budući da UKC RS još nije završio svoj dio obaveza u vezi sa pružanjem ove usluge, te se zbog toga do danas nisu stekli uslovi za to, Fond je odlučio da trudnicama koje su same finansirale ovaj test refundira troškove, a sve u cilju omogućavanja dostupnosti ovog prava u praksi. Smatramo da je prošlo mnogo vremena od stupanja na snagu zakona i da proceduralne prepreke u UKC RS ne smiju da budu smetnja ostvarivanju ovog prava u praksi“, rečeno je iz Fonda.

Navode da, iako i Zakonom i Programom nisu predviđene refundacije ovih testova, budući da je prošlo dosta vremena od stupanja na snagu zakona, Fond će uz određenu korekciju propisa ubuduće početi da refundira ovo pravo.

„Tako će Fond sada definisati i cijenu NIPT testa koju će priznavati prilikom refundacije za ove testove, kao što se definiše i za sve ostale zdravstvene usluge koje Fond refundira, i o tome ćemo javnost blagovremeno informisati“,istakli su u FZO RS.

Podsjećaju da, kako je i definisao Programom, pravo na NIPT testove imaju sve trudnice kojima je nadležni ljekar iz ugovororene zdravstvene ustanove predložio ovaj tekst. Napominju da je Zakonom o obaveznom zdravstvenom osiguranju RS definisan i rok predaje zahtjeva za refundaciju, a to je godinu dana od izvršene zdravstvene usluge.

Pravo na NIPT test je jedno od novih prava za trudnice koje je uvedeno Zakonom o obaveznom zdravstvenom osiguranju. Iz Fonda podsjećaju da je i ovim zakonom omogućeno da trudnice koje se nalaze na bolovanju zbog bolesti i komplikacija u trudnoći plata isplaćuje u punom iznosu.

„Isto tako, omogućeno je da se nakon dva neuspjela pokušaja vantjelesne oplodnje Srpskoj, treći postupak može obaviti u inostranstvu, ukoliko to parovi žele“, rekli su u Fondu zdravstvenog osiguranja.

Podsjećamo, Zakon o zdravstvenom osiguranju RS stupio je na snagu u septembru 2022. godine, nakon što je tadašnja predsjednica RS Željka Cvijanović tokom predizborne kampanje najavila da će trudnice u Srpskoj imati pravo na besplatan prenatalni test.

Primjena ovog zakonskog prava trebala je početi u julu 2023. godine, ali je zapela na UKC jer se čeka da ova ustanova potpiše ugovor sa ovlaštenom laboratorijom u kojoj će se obavljati testiranje, međutim to se još nije desilo.

(Mondo)