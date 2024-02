Trebinje na svjetskom takmičenju za najbolji promotivni video

Grad Trebinje će se na svjetskom takmičenju turističkog filma, štampe i multimedije u Berlinu predstaviti promo-videom koji prikazuje avanturističke sadržaje aktivnog odmora u Јužnoj Evropi.

Grad će se predstaviti promo-videom "Aktivni turizam u Јužnoj Evropi" (Trebinje goes green – Active tourism in Southern Europe), koji je u okviru takmičenja prijavljen u kategoriji Održivost eko i ruralnog turizma (Eco, rural tourism sustainability), i to od grada Trebinja, Razvojne agencije grada i gradske Turističke organizacije.