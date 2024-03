Direktor o vršnjačkom nasilju u Banjaluci: " Dječak koji je napao druga već poznat po problematičnom ponašanju"

Učenik Osnovne škole "Sveti Sava" u banjalučkom naselju Lauš napao je sinoć svog drugara iz razreda poslije nastave, na autobuskoj stanici, potvrdio je Miroslav Popržen, direktor ove škole.

Izvor: Screenshot/YT/RTRS

Prema njegovim riječima, povrijeđeni dječak je trenutno kod kuće, i povrede nisu bile ozbiljne.

"Poslije nastave, van školskog dvorišta, na autobuskoj stanici jedan učenik naše škole, viših razreda, udario je šakom drugog dječaka sa kojim ide u razred. Navodno je imao upaljač u ruci i udario je dječaka u predio lica. Koliko ja znam, na tome se i završilo, mene je sinoć pozvao odjeljinski starješina, oko pola osam. Kontaktirali smo majku od dječaka koji je povrijeđen i žena je potvrdila da se to desilo, a mi smo preporučili da odvede dijete u Službu hitne pomoći. Ukazana mu je ljekarska pomoć i nakon toga sa nalazom ljekara rekli smo joj da sve prijavi u Policijsku stanicu, što je i uradila", rekao je Popržen za Nezavisne novine.

Dodaje da se on jutros čuo sa majkom povrijeđenog dječaka, i kako kaže, nisu to strašne povrede.

"Nema nekih lomova, povreda je bila klasični udarac u bradu, to je po njenoj izjavi, ja dječaka nisam vidio. Dječak je kod kuće, zbrinut je ", rekao je Popržen.

Napominje da je dječak koji je napao drugara iz razreda već poznat po problematičnom ponašanju.

"Ima devijantno ponašanje i napravio je i drugi problem u školi, tako da će sutra biti sazvano nastavničko vijeće i biće mu izrečena mjera premještaj u drugu školu, nevezano za ovaj slučaj. Ne vjerujem da sinoćni napad ima veze sa prethodnim slučajem, a radi se o tome da je on u školu dan prije napada donio jedan metak, koji nije unosio u školski objekat. Metak je bio u dvorištu, pa su djeca prijavila učiteljici, i nakon toga sve je došlo do pedagoga i mi smo suptilno istražili kako je taj metak uopšte došao u dvorište. Njega su našla djeca četvrtog razreda i igrala su se sa metkom. Došli smo do saznanja da je metak upravo donio učenik koji je sinoć napao drugara ", kaže Popržen.

Dodaje da su oca dječaka pozvali na razgovor i obavijestili ga da je njegov sin donio metak u školu.

"Obavili smo svoj dio posla, biće sjednica zakazana i izrečena mjera, a ja sad idem u Policijsku stanicu, a oni će nastaviti svoj dio posla po ovom slučaju. Mi imamo tačan protokol o vršnjačkom nasilju, škola je postupila u skladu sa tim. Učenik će odlukom nastavničkog vijeća biti premješten u drugu školu i to je jedino što škola može izreći", objašnjava Popržen.

Napominje da je OŠ "Sveti Sava" već peta ili šesta škola u koju je ovaj dječak upisan.

"On je već na isti način promijenio više škola", potvrdio je Popržen.

(Mondo)