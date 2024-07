Tvrde da im otimaju djedovinu: Porodica iz Mostara ostala bez 8 hiljada kvadrata zemlje (VIDEO)

Srpska porodica Glavaš iz Hodbine kod Mostara bije pravnu bitku za svoju zemlju površine 8.000 kvadrata uz rijeku Bunicu, velike vrijednosti, a koja je završila u posjedu porodice Jarak iz Mostara.

Glavaši tvrde da im je zemlja oteta na nelegalan način, krivotvorenjem dokumentacije, a da iza svega stoje "krupne ribe".

Devetoro nasljednika Sime i Dušana Glavaša navode da je to njihova djedovina i da im se otima na nelegalan način.

Slavica Glavaš kaže za Srnu da je imovina njene porodice oteta na osnovu krivotvorenih dokumenata i da to ne postoji nigdje na svijetu.

"Nemoćni smo. Sudovi presuđuju na osnovu falsifikata, lopovi otimaju djedovinu moje djece, a sudovi, policija, država su na njihovoj strani. Cijela Hodbina svjedoči da je ta zemlja oduvijek bila naša, ali naše svjedoke sudovi ne uvažaju", priča Glavaševa.

Ona dodaje da je 2014. godine od komšija i rođaka saznala da je porodica Jarak došla da preuzme svoje navodno zemljište.

Sporno zemljište je 1965. godine oduzeto od porodice Glavaš u korist Poljoprivrednog kombinata Hepok radi ukrupnjavanja u svrhu poljoprivredne proizvodnje, ali, kako oni tvrde, nikada nije bilo privedeno namjeni.

U prilog tome govori i činjenica da između zemljišta porodice Glavaša i zemljišta Hepoka postoji privatna parcela koja nikada nije bila obuhvaćena arondacijom.

Glavši tvrde da su bili u posjedu zemljišta do 1992. godine i plaćali porez na njega. U Zemljišno-knjižnom uredu u Mostaru uveden je Hepok, ali u katastru koji pokazuje stvarno stanje nije.

Slavica Glavaš kaže da je od 8.000 kvadrata mali dio ostavljen njima, ali ne znaju kolika je njegova površina.

"Oni navode da su moj svekar i njegov brat 1965. prodali zemljište Hepokuu. Paradoks je da se potpisao i uzeo novac pokojni Slaviša, sin od Dušana, koji je 1965. godine imao 12 godina. Kako će potpis djeteta od 12 godina biti vjerodostojan?", pita Glavaševa.

Ona tvrdi da je porodica Jarak u posjed ove zemlje došla krivotvorenom presudom, a svoje tvrdnje zasniva na vještačenju.

"Vještak je sa visokom sigurnošću naveo da je presudom na osnovu koje Jarak želi uknjižiti zemlju falsifikovana. Oni su vidjeli da je on mrtav, pa su znali da smo mi u inostranstvu, nećemo se buniti, to će lako proći. Mi smo jako vezani za ovu zemlju i borićemo se do kraja", navodi Glavaševa.

Ona je navela da njena porodica ima svjedoke, ljude koji su tu živjeli, radili i obrađivali zemlju, a koji svjedoče da je ta zemlja uvijek bila u posjedu Glavaša.

Sud u ranijoj presudi nije uzeo u obzir ta svjedočenja, navodeći da su svjedoci rodbina porodice Glavaš. Presudio je 2014. godine u korist porodice Jarak na osnovu lažne i krivotvorene dokumentacije.

Pravni zastupnici porodice Glavaš objašnjavaju da je od Glavaša 1965. oduzeta imovina u ime Hepoka, odnosno da je vršen postupak arondacije koji nije zakonit.

"Porodici koja je zemljoradnička nikada se nije mogla izvršiti arondacaja, a da im se ne da zemljište", navode pravni zastupnici.

Osim toga, dodaju, Hepok je navodno 1992. godine vršio zamjenu nekretnina sa Jarkom, ali je i priznao tužbeni zahtjev da nikada nije bio u posjedu arondiranog zemljišta.

"Stara presuda je još na snazi. Međutim mi je pobijamo, jer smo došli do grafološkog vještačenja gdje vještak sa visokom vjerovatnošću kaže da je presuda na osnovu koje Jarak ima vlasništvo po nekretninama sa Hepokom falsifikat", kaže pravni zastupnik Glavaša.

Pored toga, ističu, ukoliko imovina i nekretnine koje su oduzete 1992. nisu bili privedeni namjeni moraju biti vraćeni bivšim vlasnicima.

Pravni zastupnik porodice Jarak advokat Faruk Ćupina tvrdi da je porodica Glavaš izgubila sve sporove na sudovima kada je u pitanju zemlja u Hodbini i da "sada pokušavaju da izvrše naknadni pritisak".