Toplotni talas se nastavlja: Danas i do 40 stepeni Celzijusovih, izbjegavajte putovanja po vrućini

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH (FBiH) danas se očekuje do 40 stepeni Celzijusovih.

Krajem dana očekuje se razvoj oblaka na zapadu i jugoistoku koji će ponegdje donijeti kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom, a na zapadu su mogući i jači pljuskovi sa gradom ponegdje, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar će biti slab i promjenljiv, krajem dana na istoku umjeren do jak jugoistočni.

U mnogim predjelima očekuje se tropska noć, minimalna temperatura vazduha ostaće iznad 20 stepeni Celzijusovih tokom cijele noći.

U većem dijelu Republike Srpske i FBiH na temperatura vazduha je u granicama narandžastog upozorenja, a crvenog na sjeveru i sjeveroistoku, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha u 7.00 časova: Sokolac 16, Drvar, Bugojno 17, Rudo, Foča, Čemerno, Han Pijesak, Bjelašnica, Jajce, Sarajevo 18, Mrkonjić Grad, Ribnik, Livno, Zenica 19, Bileća, Maglaj 21, Bihać, Tuzla 22, Bijeljina, Banjaluka, Prijedor, Doboj, Trebinje 23, Mostar 24 i Neum 25 stepeni Celzijusovih.

Stanje na putevima

Prohodnost puteva jutros je zadovoljavajuća, uslovi za vožnju su povoljni, ali se zbog izrazito visokih dnevnih temperatura vozačima preporučuje da izbjegavaju najtopliji dio dana za duža putovanja, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

S obzirom na to da dolazi vikend, očekuje se pojačana frekvencija vozila u poslijepodnevnim časovima na graničnim prelazima.

Saobraćaj je zbog neophodnih radova obustavljen na magistralnom putu Crna Rijeka-Jajce, te preusmjeren na put preko Mrkonjić Grada i Jezera.

Zbog deminerskih radova do 2. avgusta dolaziće do povermene obustave saobraćaja na magistralnom putu Kotor Varoš-Teslić, u mjestu Rujevica, osim vikenda. Obustave će biti između 7.30 do 13.00 časova na svakih 30 minuta i propuštanjem od 15 minuta.

Radovi se izvode i na području Prijedora, Trebinja, na putu Gacko-Tjentište, u mjestu Sastavci, zbog čega se saobraćaj odvija usporeno.

Na magistralnom putu Prijedor-Kozarac zbog uključivanja i isključivanja mehanizacije angažovane na izgradnji auto-puta Banjaluka-Prijedor izmijenjen je režim saobraćaja.

Izmjena saobraćaja je i na dionici magistralnog puta Brodar-granica Srpske i Srbije u tunelu Trgovište.

Zbog postavljanja rasvjete u tunelu "Sijeračke stijene" izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na dionici magistralnog puta Dobro Polje-Miljevina, kao i na auto-putu Gradiška-Banjaluka zbog radova na mostu "Bogdanovac".

Zbog radova na magistralnom putu Nova Topola-Klašnice izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja, a do povremenih obustava dolazi i na regionalnom putu Doboj-Modriča u Kostajnici zbog miniranja u kamenolomu "Grapska-Kostajnica".

Saobraćaj će povremeno biti obustavljan na dionici magistralnog puta LJubogošta-Sumbulovac-Podromanija, na lokalitetu kamenoloma "Rogoušići" zbog izvođenja radova. Obustave će biti petominutne i trajaće do 19. jula.

Na lokalitetu Han Derventa u opštini Pale zbog minerskih radova dolazi do povremene obustave saobraćaja na dijelu magistralnog puta Podromanija-Donja LJubogošta.

Na dionici magistralnog puta Dobro Polje-Miljevina saobraćaj se odvija usporeno, jednom saobraćajnom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila, a izmjene su zbog radova i na dionici magistralnog puta Han Pijesak-Sokolac.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćanom trakom. Na mostu se zabranjuje saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 12 tona.

Zbog rekonstrukcije dionice magistralnog puta Brod na Drini /Foča/-Hum /Šćepan Polje/ izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja sve do kraja godine.

Režim saobraćaja izmijenjen je na magistralnom putu dionica Rudanka-Doboj zbog uključivanja i isključivanja mehanizacije angažovane na izgradnji auto-puta na koridoru "Pet ce" od mosta Rudanka do tunela Putnikovo brdo dva. Radovi su produženi do kraja godine.

Klizišta usporavaju saobraćaj na magistralnom putnom pravcu Gradiška-Kozarska Dubica, na ulazu u Orahovu i na regionalnom putu Ukrina-Gornja Vijaka.

Na regionalnom putu Stanari-Rudanka, na prevoju LJeskove vode, zbog radova, saobraćaj se za putnička vozila odvija usporeno, dok se teretna vozila preusmjeravaju na alternativni pravac preko Jelaha.

Do povremene obustave saobraćaja, zbog izvođenja minerskih radova, dolazi na dionici magistralnog puta Trnovo-Miljevina u kanjonu rijeke Bistrice.

U FBiH sanacioni radovi aktuelni su na magistralnim putevima Kladanj-Vlasenica, Prozor-Gornji Vakuf/Uskoplje, Foča-Ustikolina, Dobro Polje-Miljevina, Bijeljina-Rača, Čevljanovići-Nišići i Semizovac-Srednje.

Na graničnim prelazima zadržavanja jutros nisu duža od 30 minuta.

Do kraja avgusta, za međunarodni putnički saobraćaj otvoren je granični prelaz Krstac na putu Gacko-Nikšić.

Na graničnom prelazu Karakaj kod Zvornika zabranjen je saobraćaj za vozila iznad pet tona najveće dozvoljene mase, te se preusmjeravaju na novi most Bratoljub u Bratuncu i na granični prelaz Rača, dok autobusi mogu koristiti prelaz Šepak.

