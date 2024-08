Za vikend najavljen novi toplotni talas

Tokom vikenda očekuje se novi toplotni talas, a postoji velika vjerovatnoća da će i septembar biti blago topliji od prosjeka, izjavio je Srni meteorolog Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srpske Duško Mrkonjić.

On je rekao da se u subotu i nedjelju, 10. i 11. avgusta, ponegdje očekuje temperatura vazduha i do 38 stepeni Celzijusovih, a tokom naredne sedmice nastavak vrućina sa temperaturom od 33 do 38, a ponegdje i do 39 stepeni Celzijusovih.