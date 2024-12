Poznato ime novog direktora "Autotransporta"

Gradonačelnik Prijedora sazvaće sjednicu na kojoj će biti imenovan v.d. direktora "Autotransporta".

Gradonačelnik Prijedora Slobodan Javor izjavio je danas da će sutra sazvati vanrednu skupštinu akcionara preduzeća "Autotransport" na kojoj će za novog vršioca dužnosti direktora biti imenovan Aleksandar Tubin, a razriješen dosadašnji v.d. direktora Igor Miletić koji je podnio ostavku.

Javor je na konferenciji za novinare rekao da će sutra "gledati da se održi i primopredaja" da bi Tubin što prije mogao da preuzme funkciju i da se upusti u rješavanje problema svih radnika i građana.

On je podsjetio da je posljednji dogovor s radnicima bio da grad za plate obezbijedi 200.000 KM do kraja godine i 300.000 KM do 10. januara iduće godine, da je grad isplatio interventnih 200.000 KM u ovom mjesecu, ali da je banka kao kreditor preduzeća novac prenijela na svoj račun, pišu Nezavisne novine.

Očekuje, istakao je, da u toku dana dobije povratnu informaciju banke za 200.000 KM za koje očekuje da budu uplaćene na račun "Autotransporta".

"Čim dobijem tu povratnu informaciju, moja želja je i, iskreno se nadam, da će do kraja sedmice ta sredstva biti na računu, da čemo iz tih sredstava platiti dio duga za dobavljače, konkretno za gorivo, i dio plata", naveo je Javor, prenosi Srna.

Najavio je da će sutra pozvati predsjednika sindikata da čuje zahtjeve radnika, čije probleme, kako je rekao, razumije i žao mu je što je došlo do toga.

"Moram da kažem da radnici ni u kojem segmentu nisu krivi, oni traže ono što im pripada, plate, i ja kao gradonačelnik nemam nijednu zamjerku na njihove zahtjeve i, naravno, eventualne štrajkove", dodao je Javor.

On je podsjetio da je dokumentaciju u vezi sa nepravilnostima uočenim u poslovanju ovog preduzeća dostavio policijskim organima na dalje postupanje i da očekuje povratnu informaciju.

Tubin je rekao da će raditi na toma da se prvenstveno isplate plate radnicima i pokrene saobraćaj. "Moramo prvo da sagledamo situaciju, pa onda možemo nešto konkretnije razgovarati", dodao je Tubin.

Radnici "Autotransporta" stupili su danas u generalni štrajk uz zahtjeve da im se isplati pet zaostalih plata i doprinosi za 18 mjeseci koliko im poslodavac duguje.

Prvi put u ovoj godini "Autotransport" je obustavio saobraćaj 22. oktobra zbog toga što nije imao goriva za vozila, a dobavljači ga nisu htjeli isporučivati zbog dugova.

Drugi put je saobraćaj stao zbog štrajka radnika početkom novembra, a treći put početkom ovog mjeseca, dan nakon što je vršilac dužnosti direktora Igor Miletić podnio ostavku na tu funkciju.

U posljednje četiri godine smijenila su se tri direktora na čelu firme, sva tri iz SPS-a, dok je Tubin kadar Potkozarskog narodnog pokreta.

