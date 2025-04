Velika aukcija UIO BiH u Banjaluci: Na prodaju dijelovi vozila, tehnika, odjeća poznatih brendova i još mnogo toga

Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine (UIO BiH) održaće javnu aukciju raznovrsne robe 25. aprila u Banjaluci.

Izvor: Screenshot

Na aukciji će se naći više od 30 lotova trgovačke robe, a početak je zakazan za 12 časova u prostorijama Regionalnog centra UIO BiH Banjaluka, u Ulici Mladena Stojanovića br. 7.

Posjetioci aukcije imaće priliku da licitiraju za širok spektar artikala, uključujući motorna vozila, rezervne dijelove, električne alate, IT opremu, bijelu tehniku, tekstil, obuću, motocikle i mopede, kao i druge predmete široke potrošnje. Roba je razvrstana u 35 lotova različite vrijednosti, od nekoliko stotina do desetina hiljada konvertibilnih maraka, a nalazi se u različitom stanju – od potpuno nove do polovne.

Posebnu pažnju privlače lotovi sa rezervnim dijelovima za putnička vozila (haube, vrata, stakla, mjenjači, motori), IT i elektronskom opremom (laptopi, PlayStation konzole, navigacije, ruteri, kamera oprema), bijelom tehnikom i kućanskim aparatima (veš mašine, frižideri, rerne, usisivači), te električnim alatima poznatih marki (Makita, Hilti, Bosch, Parkside).

Na aukciji će se naći i motocikli i mopedi, uključujući modele Honda CBR 600F i Aprilia SR 50 LC, kao i odjeća i obuća poznatih brendova poput Tommy Hilfiger, Guess, Zara, Calvin Klein i Fossil.

Učešće na aukciji je omogućeno pravnim i fizičkim licima registrovanim za obavljanje djelatnosti, uz obaveznu ovjerenu dokumentaciju. Punoljetni građani mogu učestvovati za određene lotove, uključujući tehniku, alate i motorna vozila.

Zainteresovani kupci robu mogu razgledati dan prije aukcije, 22. aprila, na dvije lokacije u Banjaluci: za lotove 1-26 u skladištu "Meridian" (12:30-13:30), a za lotove 27-35 u centralnom skladištu PSC "TAM" (11:00-12:00).

Detaljan pregled robe i lotova možete pronađi u ovom dokumentu.

