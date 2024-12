Đorđević: Padavine u Srpskoj danas prestaju, u petak razvedravanje

Snježne padavine danas slabe na području Republike Srpske, a uz temperaturu u plusu biće kiše, susnježice i snijega, ali će u narednom periodu biti vedro i suvo, rekla je Srni meteorolog Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske Milica Đorđević.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Ona je napomenula da postoji mogućnost poplava, ali da se prati stanje i da će ukoliko bude potrebno izdati upozorenje.

Đorđevićeva je istakla da će sutra još samo na istoku provijavati slab snijeg, pa se u petak očekuje hladno vrijeme uz mraz ujutro, sa temperaturom od minus sedam do minus dva, a u višim predjelima od minus 12 stepeni Celzijusovih.

Maksimalna temperatura vazduha iznosiće od minus dva, na jugu do 12 stepeni Celzijusovih.

U subotu, 28. decembra, jutro će biti vrlo hladno s mrazom, jačim u višim predjelima, dok se tokom dana očekuje promjenljivo oblačno uz sunčane periode, a na jugu sunčanije. Uveče će ponovo biti hladno uz rijeke i po kotlinama magla.

Minimalna temperatura vazduha iznosiće od minus devet do minus tri, u višim predjelima od minus 13, a maksimalna od minus dva do tri, na jugu do 11 stepeni Celzijusovih.

U nedjelju, 29. decembra, veći dio dana biće pretežno sunčano uz prolaznu oblačnost sa čestom pojavom mraza.

Minimalna temperatura vazduha iznosiće od minus devet do minus tri, u višim predjelima od minus 12, a maksimalna od minus dva do tri, na jugu do 12 stepeni Celzijusovih.

(Srna/MONDO)