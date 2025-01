Prognoza vremena: Danas pretežno oblačno i vjetrovito

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti pretežno oblačno i vjetrovito.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Jak vjetar očekuje se na području Krajine, u južnim i jugozapadnim područjima, a poslije podne i uveče i u ostalim predjelima se očekuje umjeren do jak vjetar.

Uveče i u narednoj noći na planinama će provejavati slab snijeg, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Najviša temperatura vazduha biće od minus dva do tri, na jugu do osam stepeni Celzijusovih, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha izmjerena u 7.00 časova: Kneževo, Mrkonjić Grad, Han Pijesak minus osam, Čemerno minus sedam, Sokolac minus šest, Gradačac minus pet, Bijeljina, Mrakovica, Ribnik, Šipovo, Srebrenica, Zenica, Tuzla, Bugojno minus četiri, Banjaluka, Gacko, Doboj, Rudo, Višegrad, Sarajevo, Jajce minus tri, Prijedor, Srbac, Novi Grad, Sanski Most minus dva, Foča, Livno minus jedan, Trebinje, Mostar, Široki Brijeg pet stepeni Celzijusovih.

Na Han Pijesku jutros je izmjereno 20 centimetara snijega, na Mrakovici 18, Kneževu 17, Čemernu 13, Doboju 11, Mrkonjić Gradu šest, Gacku pet, Sokocu tri centimetra.

Stanje na putevima

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH kolovozi su jutros mjestimično vlažni, a u višim predjelima i preko prevoja te mostova, nadvožnjaka i na prilazu tunelima ima poledice.

Magla mjestimično smanjuje vidljivost dolinom rijeka Bosne, Spreče i Save.

Jak vjetar dodatno otežava uslove za vožnju na širem području: Mostara, Neuma, Čapljine, Tomislavgrada, Prozora i Livna.

Iz Auto-moto saveza Republike Srpske upozoravaju i na povećanu opasnost od odrona zemlje i kamenja na kolovoz.

Zbog izvođenja minerskih radova na magistralnom putu Sarajevo-Foča, dionica Trnovo-Miljevina, u kanjonu rijeke Bistrice, dolaziće do povremene obustave saobraćaja od 7.00 do 16.00 časova, u trajanju od dva puta po pet do sedam minuta.

Na dionici magistralnog puta Dobro Polje-Miljevina, saobraćaj se odvija usporeno, jednom saobraćajnom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila.

U toku su radovi na magistralnom putu u Donjoj Jablanici, na lokalitetu Komadinovo vrelo, zbog čega se povremeno saobraća sporije, uz moguće kraće obustave.

Radovi su aktuelni i na magistralnim putevima Pelagićevo-Srebrenik, Husino-LJubače i Čitluk-LJubuški.

Na magistralnom putu Livno-Šuica /Borova glava/ česti su izlasci divljih konja na kolovoz.

(Srna/MONDO)