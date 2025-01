Vrijeme promjenljivo i veoma toplo, poslije podne kiša

U BiH će danas biti promjenljivo oblačno uz sunčane intervale i veoma toplo za ovo doba godine.

Poslije podne očekuje se naoblačenje na jugu i u Krajini koje će usloviti kišu, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar će biti slab do umjeren, južnog smjera, a na području Krajine i na jugozapadu očekuju se povremeno jaki udari juga, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Najviša temperatura vazduha biće od osam do 17 stepeni Celzijusovih.

Temperatura vazduha izmjerena u 7.00 časova: Sokolac minus četiri, Gacko, Kalinovik minus dva, Han Pijesak minus jedan, Čemerno, Srbac, Bugojno, Livno, Zenica nula, Srebrenica, Jajce jedan, Rudo, Široki Brijeg dva, Prijedor, Banjaluka, Bijeljina, Sarajevo, Tuzla tri, Mrkonjić Grad, Novi Grad, Doboj četiri, Trebinje, Mostar pet, Ribnik, Gradačac devet, Neum 11 stepeni Celzijusovih.

Na Han Pijesku jutros je izmjereno osam centimetara snijega.

Stanje na putevima

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH kolovozi su jutros vlažni, u kotlinama i duž rijeka ima magle, a na dionicama kroz usjeke i pored kamenih kosina povećana je opasnost od odrona.

Zbog izvođenja minerskih radova na magistralnom putu Sarajevo-Foča, dionica Trnovo-Miljevina, u kanjonu rijeke Bistrice, dolaziće do povremene obustave saobraćaja od 7.00 do 16.00 časova, u trajanju od dva puta po pet do sedam minuta.

Na dionici magistralnog puta Dobro Polje-Miljevina, saobraćaj se odvija usporeno, jednom saobraćajnom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Na magistralnom putu Jablanica-Blidinje zbog oštećenja kolovoza još uvijek je obustavljen saobraćaj.

U toku radovi na magistralnom putu Konjic-Jablanica kod tunela Crnaja. U narednom periodu vozila će tokom dana saobraćati naizmjenično, jednom trakom.

Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.

Na graničnom prelazu Karakaj kod Zvornika zabranjen je saobraćaj za vozila preko pet tona najveće dozvoljene mase, koja se preusmjeravaju na novi most Bratoljub u Bratuncu i na granični prelaz Rača.

Šleperi i teretna motorna vozila mogu saobraćati na prelazu Šepak od 9.00 do 13.00 i od 22.00 do 6.00 časova. Vikendom mogu prelaziti samo u noćnom terminu.

