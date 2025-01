Oblačno sa mjestimičnom kišom, na planinama susnježica i snijeg

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas se na istoku i u Hercegovini očekuju slabe padavine, a u ostalim predjelima biće uglavnom suvo i promjenljivo oblačno vrijeme.

Izvor: Siniša Stanić, mondo.ba

Padaće kiša, na planinama povremena susnježica i slab snijeg, sapšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Uveče će biti uglavnom vedro osim na krajnjem jugu gdje se očekuje oblačnije.

Duvaće slab i promejenljiv vjetar.

Najviša dnevna temperatura vazduha od sedam na jugoistoku do 13 na sjeveru, u višim predjelima od tri stepena Celzijusova.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, jutros preovladava pretežno oblačno vrijeme. Slaba kiša pada na području Hercegovine i u jugozapadnim krajevima, lokalno u centralnim i istočnim.

Temperature zraka izmjerene u 7:00 sati (°C): Bjelašnica i Drvar -2; Sanski Most -1; Bihać 0; Banja Luka, Bugojno i Jajce 1; Livno i Sokolac 2; Doboj, Ivan Sedlo, Sarajevo, Tuzla i Zenica 4; Široki Brijeg, Srebrenica 6; Gradačac 7; Mostar i Trebinje 8; Stolac 9; Neum 10°C.

Temperatura vazduha u 7.00 časova: Bjelašnica i Drvar minus dva, Prijedor, Sanski most i Drinić minus jedan, Novi Grad, Srbac i Bihać nula, Banjaluka, Ribnik, Šipovo i Jajce jedan, Mrkonjić Grad, Sokolac, Han Pijesak, Čemerno i Livno dva, Gacko, Kneževo i Kalinovik tri, Doboj, Tuzla, Sarajevo i Zenica četiri, Bijeljina, Višegrad i Rudo pet, Zvornik, Srebrenica i Široki Brijeg šest, Bileća i Gradačac sedam, Trebinje i Mostar osam, Stolac devet i Neum 10 stepeni Celzijusovih.

Najviše kiše u protekla 24 časa palo je u Trebinju, devet litara po metru kvadratno, zatim osam u Bileći, pet na Čemernu, tri u Gacku, jedan litar u Kalinoviku, Rudom i Višegradu, a zabilježena je i na Sokocu, Han Pijesku i u Bijeljini.

Stanje na putevima

Saobraćaj se u Republici Srpskoj i Federacije BiH /FBiH/ odvija nesmetano, a na području Hercegovine kolovozi su mokri i klizavi, saopšteno je jutros iz Auto-moto saveza /AMS/ Srpske.

Čekanja na graničnim prelazima ovog jutra nema za putnička vozila.

Prekinut je saobraćaj zbog aktiviranog klizišta na dionici regionalnog puta Stari Ugljevik –Glavičice, u rejonu Ugljevik Sela. U funkciji su alternativni putni pravci.

Radovi su aktuelni na dionicama magistralnih puteva Prijedor-Kozarac i Crkvina-Modriča jedan zbog izgradnje auto-puteva Banjaluka-Prijedor i Vukosavlje-Brčko, zatim na putnom pravcu Dobro Polje-Miljevina, Gradiška–Nova Topola–Klašnice, a u toku je i gradnja tri kružna toka na dionicama Klašnice-Nova Topola i Čatrnja-Gradiška.

Zbog minerskih radova na magistralnom putu Sarajevo-Foča, dionica Trnovo-Miljevina, u kanjonu rijeke Bistrice, dolaziće do povremene obustave saobraćaja u vremenu između 7.00 i 16.00 časova, u trajanju od dva puta po pet do sedam minuta.

Na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača zbog oštećenja mosta saobraća se jednom trakom.

Saobraćaj je zbog radova usporen za putnička vozla u LJeskovim vodama na regionalnom putu Rudanka-Stanari, dok se teretna vozila preusmjeravaju na alternativni pravac preko Jelaha.

Jednom trakom zbog aktiviranih klizišta vozi se i regionalnim putem Ukrina-Gornja Vijaka.

U FBiH na dionici auto-puta Podlugovi-Visoko zbog radova na postavljanju bukobrana na mjestu izvođenja radova u funkciji je preticajna traka. Do završetka radova, do 8.00 do 15.00 časova zatvara se isključni krak za Visoko, smjer Sarajevo-Visoko. Vozači mogu koristiti isključenja Kakanj i Podlugovi.

I dalje je obustavljen saobraćaj na magistralnom putu Jablanica-Blidinje zbog oštećenja kolovoza.

Zbog radova na magistralnom putu Konjic-Jablanica, kod tunela Crnaja, vozila tokom dana saobraćaju naizmjenično, jednom trakom.

Na graničnom prelazu Karakaj kod Zvornika zabranjen je saobraćaj za vozila iznad pet tona najveće dozvoljene mase. Ova teretna vozila preusmjeravaju se na novi most Bratoljub u Bratuncu i na granični prelaz Rača.

Šleperi i teretna motorna vozila mogu saobraćati preko graničnog prelaza Šepak od 9.00 do 13.00 i od 22.00 do 6.00 časova.

iz AMS-a apeluju da vozače voze maksimalno oprezno, da obavezno drže odstojanje između vozila i da na put ne kreću bez zimske opreme.

(Srna/Mondo)