Više od stotinu ljudi do sada dalo krv za mladu Bijeljinku povrijeđenu u teškoj nesreći (FOTO)

Više od stotinu ljudi do sada je dalo krv za mladu Bijeljinku koja je teško povrijeđena u sabraćajnoj nesreći i hitno prebačena u Beograd, rekla je portparol Instituta za transfuziju krvi Srbije Mirjana Knežević.

Izvor: Jovanka Nikolić, Srna

Ona je navela da je ispred zgrade Instituta u blizini Hrama Svetog Save u Beogradu, jutros prije 8.00 časova bio formiran red ljudi, prije svega mladih, koji su u tri autobusa i na desetine automobila, došli iz Bijeljine da pomognu i daju krv.

"Više od 100 ljudi do je sada dalo krv, a verujemo da će još toliko do kraja dana to učiniti. Radimo do 15.00 časova, ali će svi koji čekaju biti primljeni i nakon tog vremena", rekla je Kneževićeva.

Ona je istakla da je će ova akcija prikupljanja krvi, zbog izuzetno velikog odaziva, pomoći i mnogim drugim pacijentima, ali da je djevojka iz Bijeljine, nastradala u subotu uveče, prioritet i da se krv čuva za njene potrebe.

U redu da da krv u Institutu bila je i gimnazijalka iz Bijeljine i jedan od organizatora akcije Jelena Ijačić, koja je navela da je uoči odlaska za Beograd, u razgovoru sa vršnjacima shvatila da i drugi žele da dođu i pomognu svojoj drugarici.

"U dogovoru sa mojom mamom, pošto je direktor turističke organizacije, javila se ideja da nađemo autobuse i obezbijedimo svima koji žele da pomognu da to mogu da učine. Tri autobusa su krenula iz Bijeljine, od kojih je jedan pun učenika Bijeljinske gimnazije, pošto je Ana učenica 4. razreda, a tu su i proFesori iz Gimnazije", rekla je Ijačićeva.

