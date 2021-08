Opozicija kaže da nema dogovora o sastanku sa Šmitom na Jahorini

Nakon što je najavljeno da će se političari iz Republike Srpske možda sastati sa Kristijanom Šmitom na Jahorini, danas su stigle rekacije iz dvije opozicione stranke u kojima kažu da dogovora o sastanku nema.

Izvor: FENA

Iz Srpske demokratdske stranke saopšteno je da na jučerašnjem sastanku lidera političkih partija sa predsjednikom Srbije Aleksandom Vučićem nije bilo nikakvih razgovora o sastanku sa Kristijanom Šmitom a pogotovo ne o zajedničkom sastanku svih političkih partija sa njim.

"Za bilo kakve rezgovore sa Kristijanom Šmitom, Srpska demokratska stranka će donositi odluke samostalno a to u ime SDS-a neće raditi ni Milorad Dodik niti niko drugi," saopšteno je iz SDS.

Iz Demokratskog narodnog saveza saopštili su da oni sami donose svoje odluke, pa tako i o pomenutom sastanku.

''DNS nije maloljetan da drugi odlučuje u naše ime i da nas za ruku vodi na sastanke bez našeg znanja i pristanka. U DNS-u odluke donosim ja u dogovoru sa Predsjedništvom stranke. Nikoga iz druge stranke nisam delegirao da to čini umjesto mene. Još manje sam spreman da iz medija saznajem na kom sastanku ću navodno učestvovati," komentarisao je predsjednik DNS-a Nenad Nešić

Nešić dodaje da to što su stranke iz Srpske jedinstveno odbacile nametanje zakona od strane Valentina Incka, kao model funkcionisanja BiH, ne znači da su spremne "da im neko iz Republike Srpske nameće svoju volju."

"DNS je uvijek odlučan da brani interese Republike Srpske, ali nemamo namjeru da budemo pojas za spasavanje pogrešnoj politici," naglasio je Nenad Nešić.

U PDP kažu da Dodik o sastanku nije razgovarao sa predsjednikom te stranke.

"Niti je on, niti bilo ko drugi o tome razgovarao s predsjednikom PDP-a Branislavom Borenovićem ili bilo kojim predstavnikom rukovodstva PDP-a. U tom smislu, odbacujemo takve najave", rekla je Anja Petrović, portparol PDP.

Dodaje da su u PDP-u iznenađeni "saznanjem" o prisustvu na sastanku na Jahorini.

"Nećemo ulaziti u razloge i potrebu Dodika za takvom izjavom. Nismo iznenađeni što planira da se sastane sa Šmitom, jer je bilo za očekivati da će on to prvi učiniti. Međutim, sve buduće aktivnosti PDP-a i predsjednika Borenovića mogu biti najavljene samo iz PDP-a, a nikako od gospodina Dodika, za šta, logično, nema legitimitet, niti je to njegov posao", kaže Petrović.

Član Predsjedništva BiH i predsjednik SNSD Milorad Dodik juče je u Beogradu nakon sastanka sa predsjednikom Srbije, Aleksandrom Vučić, dao izjavu iz koje se može zaključiti da postoji mogućnost da se političari iz Republike Srpske sastanu na Jahorini sa Kristijanom Šmitom.

Na pitanje kako vidi to što je Šmit naveo da je spreman da organizuje neformalni sastanak sa predstavnicima RS u OHR-u kao i da ode bilo gde u BiH, Dodik je odgovorio:

"Možemo na Jahorini. Doći ćemo svi mi političari iz RS da mu kažemo da možemo da razgovaramo sa njim, kao bivšim poslanikom nemačkog saveznog parlamenta i saveznim ministrom poljoprivrede. On je čovjek koji ima nesumljivo veliko iskustvo, ali kao visoki predstavnik, on za nas nema legitimitet," poručio je Dodik.