Dan grada: Bijeljina će biti "predgrađe" Beograda

Bijeljina danas slavi Dan i slavu grada sa gostima iz gradova i opština Republike Srpske, Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Njemačke. Tu su lideri pojedinih političkih stranaka, među kojima Mirko Šarović iz SDS, Branislav Borenović iz Partije demokratskog progresa

Izvor: Grad Bijeljina

Bijeljina je danas obilježila krsnu slavu Svetog Pantelejmona, u prisustvu brojnih zvaničnika iz političkog i javnog života, te predstavnika gradova pobratima i drugih gostiju iz regiona.

Ispred zgrade Gradske uprave je, nakon liturgija služenih u svim pravoslavnim hramovima u Bijeljini, te u hramu Svetog Pantelejmona i Svetog Đorđa, krenula je litija ulicama do zgrade Gradske uprave, gdje je tradicionalno obavljen čin lomljenja slavskog kolača.

Građanima Bijeljine okupljenim na platou, kao i svim gostima, obratio se NJegovo preosveštenstvo episkop zvorničko-tuzlanski Fotije, te u ime sveštenstva čestitao slavu, veliki praznik - Svetog Pantelejmona.

Gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović rekao je, čestitajući građanima slavu i zahvalivši gostima na dolasku, da se građani i svi u Gradskoj upravi mole Isusu Hristu i zaštitniku grada Svetom Pantelejmonu da ih čuva od svakog zla i iskušenja.

"Zahvalio bih svim predstavnicima gradova koji su bratski gradovi Bijeljini što su danas ovdje. Dočekali smo više od 30 delegacija, jer svi naši gosti sa radošću dolaze kod nas kao što se i mi odazivamo na njihove pozive", rekao je Petrović koji je zahvalio i predtssvnicima vlasti iz Republike Srpske i sa nivoa BiH.

Predsjednik Skupštine grada Bijeljina Aleksandar Đurđević rekao je, čestitajući građanima Bijeljine slavu, da grad ove godine slavu obilježava u mnogo boljoj epidemiloškoj ituaciji nego prošle godine.

"To nas posebno raduje, a svi mi učesnici drštveno-političkog života moramo da se vodimo životom i djelom našeg zaštitnika Svetog Pantelejmona", rekao je Đurđević.

On je dodao da je neophodno da svi budu blagi jedni prema drugima, trpe jedni druge, da sarađuju bolje nego do sada, i da za neke ideale, kako kaže, daju i ličnu žrtvu, ako treba.

"Bijeljina je grad koji se razvija i koji će se razvijati, koji ima glavne resurse, a to su ljudi, te je na Gradskoj upravi da te ljude stavi u sistem, u službu razvoja", istakao je Đurđević.

Kum slave, predsjednik opštine Kumanovo Aleksandar Krstić, poželio je mir, zdravlje i slogu građanima Bijeljine, Republike Srpske i cijelog pravoslavnog svijeta.

Predsjednik SDS i poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Mirko Šarović je gostujući u programu BN TV, iznio zanimljiva zapažanja o budućnosti Bijelljine.

"Bijeljina napreduje ali su perspektive još mnogo veće. Bijeljina je na početku svog velikog uspona. Želim im da se ubrzano razvija, ali mogu da kažem, da već sada ima izuzetne uslove za razvoj. Prije par dana bili smo u Beogradu i ono što smo čuli od predsjednika Vučića o izgradnji auto-puta, koji će da gradi Srbija, sve do Bijeljine (Vučić najavio da će Srbija finansirati 70 odsto troškova izgradnje auto-puta od Rače do Bijeljine; prim. aut.), možemo reći da će Bijeljina za koju godinu biti predgrađe Beograda," rekao je Šarović, dodajući da će to pružiti nove izazove za razvoj ovog grada.

Šarović je dodao da se nada kako su i njegove Sarajlije koje su došle u Bijeljinu, uz Semberce i Bijeljince dale doprinos razvoju.

Predsjednik PDP-a i poslanik u Predstavničkom domu PS BiH Branislav Borenović rekao je da je Bijeljina lokomotiva razvoja Republike Srpske i ovog regiona.

"Bijeljina iz godine u godinu izgleda sve snažnija, pruža sve više šanse ljudima da ostaju u svojoj zemlji iako su teška i izazovna vremena," rekao je Borenović.

On je čestitao građanima Bijeljine na tom što su uspjeli da se izbore sa ključnim ekonomksim i demografskim izazovima, a posebno političkim izazovima.

"Tu je Bijeljina pokazala svoje pravo čestito, domaćinsko lice," rekao je Borenović.