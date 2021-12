Stigla pomoć od Srbije: Banjaluka dobila tri miliona evra

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković saopštio je danas da je Grad dobio tri miliona evra pomoći od Srbije, koja je obećana u aprilu ove godine.

Izvor: Nikolina Damjanić

Stanivuković se zahvalio Beogradu i predsjedniku Vučiću na pomoći i istakao da će od tih sredstava biti urađeni bitni projekti.

"Ova podrška koja je dogovorena za Dan grada kada je predsjednik Vučić postao počasni građanin. Tim sredstvima moći ćemo realizovati važne projekte kao što je škola u Adi", rekao je on.

Osvrnuo se na najavljene blokade skupštinske većine jer još uvijek nije isplaćena jednokratne pomoć za porodilje u iznosu od 500 maraka.

"Ovi ljudi koji su u skupštinskoj većini ne vole grad. Banjalučani svjesno blokiraju svoj grad. Ovih ucjena mi je preko glave. Pametniji popušta, uradićemo sve što kažu pa da vidimo dokle će ići".

Rekao je da će pomoć porodiljama biti isplaćena danas do 16 časova.

Dodaje da je spreman na kompromise kako bi se održalo osmo zasjedanje Skupštine zakazano za 8. decembar.

"Spreman sam na poraze ako to znači pobjeda Banjaluke. Usvajanje rebalansa budžeta i budžeta je cilj pa da vidimo šta će izmisliti da ne dođu do srijede. Moja inicijativa je bila da se dodaju sredstva na pomoć zdravstvenim radnicima, i povećanje od 1,2 miliona za porodilje i opet ne valja. Ne kažu šta je problem, nema prijedloga niti sugestija samo blokada. Znam da sam pobjedio u Banjaluci zbog moje ljubavi prema građanima, a oni su izgubili zbog ucijena", naveo je on.

Istakao je da na narednoj sjednici neće uznemiravati odbornike skupštinske većine spominjući proteste.

"Tiho ću govoriti samo da dođu na Skupštinu, obezbijedićemo i prevoz. Pošto kažu da ih uznemiravam protestima, pripremićemo lijekove i tlakomjer za mjerenje pritiska samo nek se pojave", poručio je on.

Ističe da će rebalans budžeta propasti, ako se ne usvoji ove godine.

"Ako ovih 17 miliona se ne usvoje sada, mogu doći na dnevni red za 365 dana i ne može se pripojiti budžetu, za sve ostalo lažu. Ako bi pripojili rebalans na budžet gradskog odbora SNSD-a sve bi se utrošilo na janjeći u praseći fond", poručio je Stanivuković.