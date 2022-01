Višković: To što radi bošnjački narod nije dobro za BiH

Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković smatra da za BiH nije dobro to što radi bošnjački narod, ali je spreman da razgovara sa entitetskim kolegom Fadilom Novalićem da traže najbolja rješenja.

Izvor: Srna

"Pokazali smo u nekom prethodnom vremenu da sve one stvari koje na neki način nisu bile riješene, da se mogu riješiti uz uvažavanje, a ne uz potcjenjivanje ili nametanje nekome mišljenja", rekao je Višković novinarima u Milićima.

On je istakao da nije sve do srpske strane, da nešto ne zavisi od Republike Srpske. "Ali, mi ćemo učiniti sve iz Republike Srpske da ostanemo u okviru Ustava, da ostanemo u okviru zakona", dodao je Višković.

Višković je naveo da ne žele nijedno rješenje koje će biti protivustavno i ponovo je pozvao druge narode u BiH da bez uplitanja stranih faktora sjednu za sto i nađu najbolje rješenje za suživot ili život u BiH.

"To je naš poziv iz Republike Srpske, a ukoliko do toga ne dođe onda mi sigurno nećemo dozvoliti urušavanje Republike Srpske. Radićemo ono što je Ustavom definisano, povrat naših nadležnosti, sve ono što je u Dejtonu propisano i potpisano, a to su potpisale najveće svjetske sile", istakao je Višković.

Napomenuo je da su na tom dokumentu potpisi SAD, Srbije, Hrvatske, Republike Srpske, Federacije, a da Srpska samo traži da se on poštuje.

"Ako te velike sile ne žele da uvažavaju ono što mi govorimo, neka poštuju sebe, neka poštuju svoj potpis i ono što su ponudili za okončanje ratnih sukoba na prostoru BiH i početak mira", rekao je premijer Srpske.

On je ponovio da iz Republike Srpske ne traže ništa više od toga, te ocijenio da je u svakoj normalnoj demokratskoj zemlji remetilački faktor onaj ko ne poštuje Ustav te zemlje.

"Često kada razgovaram sa stranim ambasadorima, kad im postavim to pitanje oni nemaju odgovore. Ja kažem: `Izvinite gospodo, da li je u vašoj zemlji dozvoljeno da se krši Ustav? Da li je u Engleskoj dozvoljeno da se krši Ustav? Ne. Da li je u Italiji dozvoljeno, u Americi, Kanadi, Sloveniji i bilo gdje? Ne`. Zašto je onda dozvoljeno da se podržavaju oni koji krše Ustav u BiH", ispričao je Višković.

On je ocijenio da u posljednje vrijeme, kada nemaju argumenata, pribjegavaju da idu na snagu, ali je naglasio da se Republika Srpska drži samo argumenata i zato su argumenti i pravo na njenoj strani.

(Srna)