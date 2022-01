Vučić i Erdogan razgovarali o BiH i Dejtonu: "Očuvanje mira i stabilnost ključni za region"

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas u Ankari sa turskim predsjednikom Redžepom Tajipom Erdoganom o ključnim regionalnim pitanjima, prvenstveno o situaciji u BiH.

Izvor: Anadolija/ Murat Kula

"Razgovarali smo o regionu, o Dejtonskom sporazumu, o poštovanju integriteta BiH, ali i integriteta Republike Srpske unutar BiH", rekao je Vučić nakon sastanka.

On je dodao da je govorio o tome da je važno da se region povezuje auto-putevima, te da se u oktobru očekuje kraj radova na dionici od Kuzmina do Sremske Rače.

"Gotovo je 80 odsto mosta, koji je veličanstven. Za godinu i po dana imaćemo moderan auto-put, a finansiraćemo i kompletan auto-put do Bijeljine", rekao je predsjednik Srbije.

Vučić je prenio da je bilo riječi i o izgradnji auto-puta Požega-Kotroman, odnosno do Višegrada, koji bi dalje trebalo graditi do Sarajeva.

"Rekao sam da je besmisleno da mi gradimo ako niko neće da gradi Višegrad, jer samo tako ima smisao, a do tada nema. Nadam se da će vlasti u BiH, ma koje, to uraditi. Time bismo povezali Rašku sa Beogradom, Sarajevom, ali i Sofiju i Istanbul sa Sarajevom i Beogradom. Verujem da zajedno možemo to da uradimo, nije problem u nama", rekao je Vučić.

On je istakao da su očuvanje mira i stabilnost ključni za region i dodao da je za Srbiju od najvećeg značaja da ima prijateljske i stabilne odnose sa Turskom.

Vučić je napomenuo da je sa Erdoganom razgovarao i o uvećanju trgovinske razmjene, koja je od januara do novembra prošle godine dostigla vrijednost od 1,55 milijardi evra.

Prema riječima predsjednika Srbije, Turska je sve značajniji trgovinski partner Srbije i nalazi se na 10. mjestu, dok je prije nekoliko godina bila na 18. poziciji.

Vučić je naglasio da su turski investitori veoma značajni za Srbiju jer pokrivaju manja mjesta poput Lebana, Krupnja i Žitorađe.

Predsjednik Turske Redžep Tajip Erdogan poručio je da je potrebno djelovati zajednički sa međunarodnom zajednicom kako bi se prevazišla kriza u BiH.

"Podrška Srbije teritorijalnom integritetu i suverenitetu BiH važna je za mir i stabilnost cijelog regiona. Imperativ je da se sve strane uzdrže od koraka koji bi doprinijeli ugrožavanju suvereniteta i teritorijalnog integriteta BiH i da se ponašaju odgovorno. Turska će preduzeti sve da se smanje napetosti na Balkanu", rekao je Erdogan.

On je naglasio da je na sastanku snažno i odlučno potvrđen značaj mira i stabilnosti na Balkanu, prenose beogradski mediji.

Govoreći o odnosima Turske i Srbije, Erdogan je ocijenio da su oni na "savršenom, odličnom nivou".

On je istakao da je prošla godina bila izuzetna za odnose dvije zemlje budući da je Turska otvorila generalni konzulat u Novom Pazaru, dodajući da se nada da će ove godine biti otvoren i turski konzulat u Nišu.

Zajedno sa Vučićem, u posjeti Turskoj su ministar kulture i informisanja Maja Gojković i ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović.

Srna