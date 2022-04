Dodik nastavlja sa obavezama: "Nisam se nikada plašio, niti ću"

Srpski član Predsjedništva Milorad Dodik rekao je da je pred zoru obaviješten o tome da postoje informacije da je njegova bezbjednost ugrožena, ali je poručio da će nastaviti sa svojim obavezama i da se ne plaši.

"Negdje pred zoru su me obavijestili da ima nekih informacija o ugroženoj situaciji, informacije kojima se rukovodi MUP su uvjerljive i vjerujem im. Ja nastavljam i dalje sa svojim obavezama. Nikad se nisam plašio, niti ću", rekao je Dodik za ATV.

Ponovio je da je Kristijan Šmit nelegitiman.

"Nelegitimnog nelegalnog čovjeka postavljaju kao visokog predstvnika koji je mimo zakona i Dejtona, on nije po meni visoki predstavnik. Oni sada pokušavaju i Rusiju da diskvalifujuju sa ovim mjerama. Mi ne smijemo pokleknuti pred ovim, ne smijemo da popustimo. Dođe čovjek koji nema nikakvu funkciju ukida neki zakon. BiH je sastavljena iz dva entiteta, Republike Srpske i FBiH. Sve što nije po Ustavu stavljeno da stoji pod BiH, pripada entitetima", rekao je i dodao:

"Isto tako su odlučili da imovina FBiH pripada FBiH, Brčkog Brčkom, samo Republika Srpska ne može imati svoju imovinu. Parlamentarna skupština kao u svim država u svijetu može da odlučuje o svojoj imovini i onda dođe Ustavni sud u kojem sjede tri muslimana. Zbog mog negodovanja sam doveden u ovakvu situaciju", kazao je Dodik i osvrnuo se i na nedavne pozive na njegovo ubistvo.

"Prije mjesec dana smo imali lika koji je nudio milion dolara da ubije Dodika, što se okarakterisalo kao šala, a vidimo kako je to. Scenario je davno napravljen, Pedi Ešdaun još davno je zamislio kako će ovo da ide. A mi nećemo odustati, ja se ne borim za iluziju, srpska nije iluzija i ja cću se uvijek boriti. Kao mene ohrabrio Putin, što je glupost, budalaštine. EU nije navikla na krizu, pa oni traže koje kriv", rekao je srpski član Predsjedništva.

Ponovio je da neće odustati od svoje politike bez obzira šta drugi pokušali da pričaju i bez obzira na sankcije.

"Šta nas obavezuje britanska zabrana i njihov stav. Šta da mi jedan dan stavimo na svoj red situaciju u Velikoj Britaniji. Odjednom Srbi nisu problem pušaka i oružja, već samo pominjanje Srba kao Srba. Oni očekuju da mi radimo ono što oni odrede. Ne vjerujem da će ovo ikad prestati i oni će se uvijek miješati. Sankcije koje uvodu EU, tjeraju i nas da mi uvedemo sankcije Rusiji koja je naša bratska zemlja, mi ne želimo da odbacimo Rusiju kao našeg partnera", rekao je Dodik i dodao:

"Nikad nisu tražili neku rezoluciju ni za Nijemce, ni za Amerikance niti bilo koje druge. Ljudi iz PDP-a mjesecima hodaju za njima i predstavljaju nas kao neke dikatore a ovi ih slušaju. Oni su došli do njih i bez ikakvog kriterijuma donose odluke i neće nikad prestati. To ne znači da mi treba da stanemo i odustajemo i mi to nikad nećemo uraditi. Sad će biti problem i sa ovim obezbjeđenjem".

