Dodik: Ustavni sud BiH neće skršiti volju Srpske

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik poručio je da Ustavni sud BiH neće skršiti volju Republike Srpske iako je prekoračio sva ovlaštenja, poništivši pojedine odredbe akata Narodne skupštine Srpske.

"Naša volja ide za tim da ćemo isti sadržaj te deklaracije prenijeti u neku drugu formu, recimo rezolucija, a kad i to ukinu, onda ćemo imati stavove, a onda i zaključke, pa poglede, pa ćemo onda reći da je to deklaracija plus, ali uvijek isto. Neće nas skršiti na ovome", naglasio je Dodik.