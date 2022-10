Bakir Izetbegović priznao poraz! Da ih je bilo devet pobijedio bih, jedanaest nisam mogao

Kandidat SDA za člana Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović priznao je poraz.

Izvor: Facebook/Bakir Izetbegović

Predsjednik SDA Bakir Izetbegović obratio se medijima iz izbornog štaba SDA.

Izetbegović je priznao poraz od zajedničkog kandidata 11 stranaka Denisa Bećirovića.

"Rezultati još nisu zvanični, ali je jasno da sam izgubio ove izbore za člana Predsjedništva BiH", rekao je Izetbegović.

Izetbegović je dodao kako je sačuvao svoj izborni rezultat sa prošlih Opštih izbora.

"Prošao sam kao i na prošlim izborima, oni koju su me željeli žele me i dalje. Da li će doći do nekih promjena u stranki, da li će željeti nekog drugog, to je do njih.

Izetbegović je dodao da stranka nije u padu nego da je u porastu. Naglašava da je stranka napravila istorijski rezultat i da je problem u udruživanju koje su podržali stranci.

"Da ih je bilo devet sve bih ih pobijedio, jedanaest nisam mogao", zaključio je Izetbegović.