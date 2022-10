Dragan Čović: Bošnjaci su i ovog puta pogriješili

Zahvalio je Borjani Krišto koja je, kako kaže, imala hrabrosti i iskustva da predstavlja hrvatski narod.

Izvor: Anadolija/Željko Milićević

Nakon poraza Borjane Krišto i njenog obraćanja javnosti, pred novinare u Domu HDZ-a BiH izašao je i predsjednik HNS-a i HDZ-a BiH Dragan Čović. Očekivano, zažalio je zbog izbornog rezultata za člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda.

“Siguran sam da smo pokazali da se uljuđenom kampanjom uvjerljivo mogu dobiti izbori unutar Bosne i Hercegovine i hrvatskog naroda. Hvala svim glasačima koji su izašli na izbore, a i onima koji su nama dali povjerenje. Željeli smo jasno ukazati na probleme Bosne i Hercegovine. Ona ne može biti normalna država bez potpuno ravnopravnog hrvatskog naroda, kojeg bi predstavljali legitimni predstavnici. Mi smo i dalje u situaciji da brojniji narod u Federaciji može odvojiti 200, 300 hiljada glasova i birati hrvatskog člana Predsjedništva. Ja mislim da su i ovog puta jako pogriješili, kako zbog našeg evropskog puta, naše i budućnosti naše djece. Bez HNS-a se politika u BiH neće moći voditi“, izjavio je Čović, javlja Anadolija.

Zahvalio je i Borjani Krišto koja je, kako kaže, imala hrabrosti i iskustva da predstavlja hrvatski narod.

“Imali smo jednog kandidata. To znači da smo uskratili višestranačje kako bi predstavnicima Međunarodne zajednice pokazali da smo homogeni i želimo osigurati ustavnu poziciju. Ovo su posljednji izbori u koje smo ušli bez riješenih svih ustavnih pitanja. Konstitutivne narode moraju predstavljati legitimni predstavnici. Uvjeren sam da će biti dovoljno mudrosti da to do kraja nakon ovih izbora do kraja dovedemo“, najavio je Čović.

Iskazao je zadovoljstvo rezultatom izbora na svim nivoima osim za Predsjedništvo BiH. Prokomentarisao je i nametnute izmjene Izbornog zakona BiH.

“Organizirali smo se tako da se bez nas vlast u Federaciji BiH ne može uspostaviti bez nas. Imamo mogućnost birati izvršnu vlast na svim nivoima. Cijenim sve što rade predstavnici Međunarodnih institucija. Nismo cjelovito izmijenili Izborni zakon. Siguran sam da svi koji nam žele pomoći primarno moraju poštovati Ustav BiH. Zahvalio sam visokom predstavniku koji brine i razmišlja. Mislim da ga je vodila želja da nemamo problem oko implementacije izbornih rezultata. U budućnosti ćemo imati čovjeka u Predsjedništvu BiH koji neće doći tamo gdje žive Hrvati. Za sve nas jasna poruka da nastavimo štiti interese hrvatskog naroda. Bez legitimnih predstavnika nema budućnosti Bosne i Hercegovine“, poručio je Čović.