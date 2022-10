Plenković: Izbor Komšića nezdrava poruka

Premijer Hrvatske Andrej Plenković ocijenio je da je na izborima u BiH ponovo došlo do preglasavanja i da su pripadnici bošnjačkog naroda još jednom glasali za Željka Komšića na izborima za hrvatskog člana Predsjedništva BiH.

Izvor: Anadolija/Željko Miličević

Pm tvrdi da je to "veoma loše i nezdravo za odnose konstitutivnih naroda i međusobno povjerenje".

"To se dogodilo četvrti put od 2006. godine, što znači da u periodu od 20 godina 16 godina imamo hrvatskog člana Predsjedništva kojeg nisu izabrali Hrvati u BiH. Nema plastičnijeg načina da opišem koliko je to loše i nepravedno", rekao je Plenković.

On je ocijenio da je dobro to što su HDZ BiH i ostale hrvatske stranke ostvarile odlične rezultate, ali i to što je Kristijan Šmit iskoristio bonska ovlaštenja za promjene Ustava Federacije BiH i Izbornog zakona BiH, prenosi HRT.

"On (Šmit) je tako omogućio da ne dođe do preglasavanja legitimnih predstavnika Hrvata u Domu naroda Federacije i u BiH. To je važna poruka", ocijenio je Plenković.

(SRNA)