Brajan Ageler novi Šef misije OEBS u BiH

Ambasador Brajan Ageler preuzeo je dužnost šefa Misije OEBS-a u BiH koju je u prethodnom mandatu obavljala Ketlin Kavalek, saopšteno je danas iz OEBS-a.

Izvor: OEBS

Ageler je na dužnost u BiH stupio 11. oktobra.

On je od 2019. do avgusta ove godine obavljao dužnost vršioca dužnosti šefa, te bio zamjenik šefa Misije pri američkoj Ambasadi u Parizu. Prethodno je bio ministar-savjetnik za politička pitanja u američkoj Ambasadi od 2017. do 2019. godine, navodi se u saopštenju OEBS-a.

Obavljao je i dužnost zamjenika šefa Misije pri Ambasadi SAD u Sjevernoj Makedoniji. Prije toga bio je politički savjetnik u gradu Hanoj u Vijetnamu, otpravnik poslova pri američkoj Misiji u Unesku u Parizu, a obavljao je i druge dužnosti u gradovima Delhi, Čenaj, Budimpešta, Ougadougou i Vašington.

Prije početka rada u američkom MIP-u bio je volonter mirovnih snaga u Centralnoafričkoj Republici.

(SRNA)