Stanivuković: Politička klima u Banjaluci se mora mijenjati

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković rekao je danas da će sačekati da CIK završi brojanje, nakon kojeg će se politička situacija u Gradu mijenjati.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Stanivuković kaže da se odbijaju važni projekti u Banjaluci od strane skupštinske većine.

"Pričekaćemo da CIK završi svoj posao oko brojanja i da se stvari oko izbora razjasne, a onda ću imati obraćanje kao gradoančelnik koje će značiti da smo došli na jednu raskrsnicu na kojoj se politička klima u Banjaluci mora mijenjati. Ili ja ili skupštinska većina, nije održivo da neko na ovaj način blokira sve projekte".

Naveo je da je za dobre rezultate potrebna saradnja.

"Nadam se da je svima u interesu da Banjaluka ide naprijed. Mora doći do zajedničkog rada, jer ni građani ne mogu više da trpe ovo i to sve u sred velike krize u svijetu. Mi predlažemo dobre projekte i želimo da grad ide naprijed, a neko ne da je povukao jednu ručnu, nego dvije i to na sve zupčanike", rekao je Stanivuković.

Ističe da je situacija ozbiljna, kako na svjetskom tako i na svim drugim nivoima i da on kao odgovorna politička ličnost mora da zadrži mir.

"I kod nas se dešavaju ozbiljni i burni politički procesi, ali kada to završili moraćemo da razjasnimo neke stvari u Banjaluci. Ili smo svi za to da Banjaluka ide naprijed ili za one koji to ne žele više nema mjesta u političkom svijetu", rekao je on.